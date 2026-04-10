Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин рассказал о снижении ключевой ставки ЦБ в апреле - 10.04.2026, ПРАЙМ
Шохин рассказал о снижении ключевой ставки ЦБ в апреле
Банк России сейчас будет двигаться маленькими "шажками" в снижении ключевой ставки и в апреле шаг составит 0,5 процентного пункта, полагает глава Российского... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T13:01+0300
экономика
банки
финансы
александр шохин
центральные банки
рспп
13:01 10.04.2026
 
Шохин рассказал о снижении ключевой ставки ЦБ в апреле

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России сейчас будет двигаться маленькими "шажками" в снижении ключевой ставки и в апреле шаг составит 0,5 процентного пункта, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте ЦБ снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
"Да", - сказал Шохин журналистам в кулуарах церемонии награждения победителей Национальной премии "Наш вклад", отвечая на вопрос о снижении ключевой ставки в апреле на 0,5 процентного пункта.
"Все-таки Центральный банк будет маленькими шажками двигаться. Ему надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки и демонстрировать успехи своей ДКП. С другой стороны, понятно, что неопределенность достаточно высока, поэтому вот этими мелкими шажками по 50 базисных пунктов, наверное, будет Центральный банк продвигаться", - добавил глава РСПП.
