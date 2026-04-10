Шохин оценил взнос в бюджет, который пообещал Путину один из бизнесменов
2026-04-10T14:58+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал неожиданно большим взнос в российский бюджет, который пообещал сделать один из участников закрытой встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках съезда объединения. "Один из участников закрытой встречи (с президентом - ред.) предложил из личного кармана помочь казне. ...Достаточно много. Неожиданно много для многих", - сказал Шохин журналистам в кулуарах церемонии награждения победителей национальной премии "Наш вклад". Шохин отметил, что такой взнос был "порывом души". "Президент сказал, что это личное дело каждого. Здесь никаких призывов не звучало, нельзя ограничивать порывы души", - прокомментировал глава РСПП.
Шохин назвал неожиданно большим взнос в бюджет, который обещал Путину бизнесмен