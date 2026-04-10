Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/sovkombank--869058249.html
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости - 10.04.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости
ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T15:44+0300
2026-04-10T15:44+0300
финансы
бизнес
совкомбанк лизинг
москва
банки
пик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой недвижимости на этапе строительства. Клиент приобрел офисное помещение в деловом пространстве "ЛАВИН" в Москве по договору купли-продажи будущей вещи (ДКПБВ)."Эта сделка — не просто первый клиент, мы решили реальную задачу: инвестор получил возможность начать использовать современный финансовый инструмент для развития бизнеса уже сегодня, зафиксировать условия и цену, а девелопер — получить оплату без задержек. Всё это — без необходимости ждать окончания строительства. Это новая эра в финансировании коммерческой недвижимости", — отметила руководитель направления развития лизинга недвижимости "Совкомбанк Лизинг" Елена Борисова.Сделка стала возможной благодаря запуску нового продукта "Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в линейке финансовых инструментов цифрового сервиса Финч группы ПИК. Сервис Финч позволяет подобрать продукт под запрос клиента и оформить сделку с финансовой организацией в максимально короткие сроки.Ключевые выгоды лизинга для клиента включают сохранение оборотных средств, гибкие финансовые условия и возможность уже на этапе строительства зафиксировать выгодную цену на современное офисное помещение, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2028 год.Весь процесс — от подачи заявки до подписания документов — прошёл полностью в удаленном формате с использованием цифровых сервисов. Заключение договорной базы с клиентом и застройщиком заняло менее двух часов — рекордно короткий срок для сделки с недвижимостью. Девелопер получил полную оплату за реализованный объект уже на следующий день после заключения клиентом договора лизинга."Офисные площади в Москве сейчас всё чаще выбираются как выгодный инвестиционный актив, и нам важно предложить инвесторам максимально гибкие финансовые и юридические условия покупки. Мы вскоре будем использовать лизинг при реализации всех наших деловых пространств. Этот финансовый инструмент удобен и тем, что применяется в ходе сделок и по готовым, и по строящимся объектам", — добавила директор по коммерческой недвижимости FORMA Евгения Борзова.
https://1prime.ru/20260406/sovkombank-868958136.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_67b02a8f232b1dbeddef1534cd72d8f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, совкомбанк лизинг, москва, банки, пик
Финансы, Бизнес, Совкомбанк Лизинг, МОСКВА, Банки, ПИК
15:44 10.04.2026
 
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости

Совкомбанк Лизинг и FORMA заключили первую совместную лизинговую сделку

© Фото : Наталья КарноваСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Совкомбанк. Архивное фото
© Фото : Наталья Карнова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой недвижимости на этапе строительства. Клиент приобрел офисное помещение в деловом пространстве "ЛАВИН" в Москве по договору купли-продажи будущей вещи (ДКПБВ).
"Эта сделка — не просто первый клиент, мы решили реальную задачу: инвестор получил возможность начать использовать современный финансовый инструмент для развития бизнеса уже сегодня, зафиксировать условия и цену, а девелопер — получить оплату без задержек. Всё это — без необходимости ждать окончания строительства. Это новая эра в финансировании коммерческой недвижимости", — отметила руководитель направления развития лизинга недвижимости "Совкомбанк Лизинг" Елена Борисова.
Сделка стала возможной благодаря запуску нового продукта "Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в линейке финансовых инструментов цифрового сервиса Финч группы ПИК. Сервис Финч позволяет подобрать продукт под запрос клиента и оформить сделку с финансовой организацией в максимально короткие сроки.
Ключевые выгоды лизинга для клиента включают сохранение оборотных средств, гибкие финансовые условия и возможность уже на этапе строительства зафиксировать выгодную цену на современное офисное помещение, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Весь процесс — от подачи заявки до подписания документов — прошёл полностью в удаленном формате с использованием цифровых сервисов. Заключение договорной базы с клиентом и застройщиком заняло менее двух часов — рекордно короткий срок для сделки с недвижимостью. Девелопер получил полную оплату за реализованный объект уже на следующий день после заключения клиентом договора лизинга.
"Офисные площади в Москве сейчас всё чаще выбираются как выгодный инвестиционный актив, и нам важно предложить инвесторам максимально гибкие финансовые и юридические условия покупки. Мы вскоре будем использовать лизинг при реализации всех наших деловых пространств. Этот финансовый инструмент удобен и тем, что применяется в ходе сделок и по готовым, и по строящимся объектам", — добавила директор по коммерческой недвижимости FORMA Евгения Борзова.
 
ФинансыБизнесСовкомбанк ЛизингМОСКВАБанкиПИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала