Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости - 10.04.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости
ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T15:44+0300
2026-04-10T15:44+0300
2026-04-10T15:44+0300
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой недвижимости на этапе строительства. Клиент приобрел офисное помещение в деловом пространстве "ЛАВИН" в Москве по договору купли-продажи будущей вещи (ДКПБВ)."Эта сделка — не просто первый клиент, мы решили реальную задачу: инвестор получил возможность начать использовать современный финансовый инструмент для развития бизнеса уже сегодня, зафиксировать условия и цену, а девелопер — получить оплату без задержек. Всё это — без необходимости ждать окончания строительства. Это новая эра в финансировании коммерческой недвижимости", — отметила руководитель направления развития лизинга недвижимости "Совкомбанк Лизинг" Елена Борисова.Сделка стала возможной благодаря запуску нового продукта "Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в линейке финансовых инструментов цифрового сервиса Финч группы ПИК. Сервис Финч позволяет подобрать продукт под запрос клиента и оформить сделку с финансовой организацией в максимально короткие сроки.Ключевые выгоды лизинга для клиента включают сохранение оборотных средств, гибкие финансовые условия и возможность уже на этапе строительства зафиксировать выгодную цену на современное офисное помещение, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2028 год.Весь процесс — от подачи заявки до подписания документов — прошёл полностью в удаленном формате с использованием цифровых сервисов. Заключение договорной базы с клиентом и застройщиком заняло менее двух часов — рекордно короткий срок для сделки с недвижимостью. Девелопер получил полную оплату за реализованный объект уже на следующий день после заключения клиентом договора лизинга."Офисные площади в Москве сейчас всё чаще выбираются как выгодный инвестиционный актив, и нам важно предложить инвесторам максимально гибкие финансовые и юридические условия покупки. Мы вскоре будем использовать лизинг при реализации всех наших деловых пространств. Этот финансовый инструмент удобен и тем, что применяется в ходе сделок и по готовым, и по строящимся объектам", — добавила директор по коммерческой недвижимости FORMA Евгения Борзова.
финансы, бизнес, совкомбанк лизинг, москва, банки, пик
Финансы, Бизнес, Совкомбанк Лизинг, МОСКВА, Банки, ПИК
Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости
Совкомбанк Лизинг и FORMA заключили первую совместную лизинговую сделку
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой недвижимости на этапе строительства. Клиент приобрел офисное помещение в деловом пространстве "ЛАВИН" в Москве по договору купли-продажи будущей вещи (ДКПБВ).
"Эта сделка — не просто первый клиент, мы решили реальную задачу: инвестор получил возможность начать использовать современный финансовый инструмент для развития бизнеса уже сегодня, зафиксировать условия и цену, а девелопер — получить оплату без задержек. Всё это — без необходимости ждать окончания строительства. Это новая эра в финансировании коммерческой недвижимости", — отметила руководитель направления развития лизинга недвижимости "Совкомбанк Лизинг" Елена Борисова.
Сделка стала возможной благодаря запуску нового продукта "Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в линейке финансовых инструментов цифрового сервиса Финч группы ПИК. Сервис Финч позволяет подобрать продукт под запрос клиента и оформить сделку с финансовой организацией в максимально короткие сроки.
Ключевые выгоды лизинга для клиента включают сохранение оборотных средств, гибкие финансовые условия и возможность уже на этапе строительства зафиксировать выгодную цену на современное офисное помещение, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Весь процесс — от подачи заявки до подписания документов — прошёл полностью в удаленном формате с использованием цифровых сервисов. Заключение договорной базы с клиентом и застройщиком заняло менее двух часов — рекордно короткий срок для сделки с недвижимостью. Девелопер получил полную оплату за реализованный объект уже на следующий день после заключения клиентом договора лизинга.
"Офисные площади в Москве сейчас всё чаще выбираются как выгодный инвестиционный актив, и нам важно предложить инвесторам максимально гибкие финансовые и юридические условия покупки. Мы вскоре будем использовать лизинг при реализации всех наших деловых пространств. Этот финансовый инструмент удобен и тем, что применяется в ходе сделок и по готовым, и по строящимся объектам", — добавила директор по коммерческой недвижимости FORMA Евгения Борзова.