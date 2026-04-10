Совкомбанк Лизинг заключил первую сделку по лизингу недвижимости

2026-04-10T15:44+0300

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. ООО "Совкомбанк Лизинг" и девелоперская компания FORMA (входит в группу компаний ПИК) заключили первую совместную лизинговую сделку по приобретению коммерческой недвижимости на этапе строительства. Клиент приобрел офисное помещение в деловом пространстве "ЛАВИН" в Москве по договору купли-продажи будущей вещи (ДКПБВ)."Эта сделка — не просто первый клиент, мы решили реальную задачу: инвестор получил возможность начать использовать современный финансовый инструмент для развития бизнеса уже сегодня, зафиксировать условия и цену, а девелопер — получить оплату без задержек. Всё это — без необходимости ждать окончания строительства. Это новая эра в финансировании коммерческой недвижимости", — отметила руководитель направления развития лизинга недвижимости "Совкомбанк Лизинг" Елена Борисова.Сделка стала возможной благодаря запуску нового продукта "Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в линейке финансовых инструментов цифрового сервиса Финч группы ПИК. Сервис Финч позволяет подобрать продукт под запрос клиента и оформить сделку с финансовой организацией в максимально короткие сроки.Ключевые выгоды лизинга для клиента включают сохранение оборотных средств, гибкие финансовые условия и возможность уже на этапе строительства зафиксировать выгодную цену на современное офисное помещение, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2028 год.Весь процесс — от подачи заявки до подписания документов — прошёл полностью в удаленном формате с использованием цифровых сервисов. Заключение договорной базы с клиентом и застройщиком заняло менее двух часов — рекордно короткий срок для сделки с недвижимостью. Девелопер получил полную оплату за реализованный объект уже на следующий день после заключения клиентом договора лизинга."Офисные площади в Москве сейчас всё чаще выбираются как выгодный инвестиционный актив, и нам важно предложить инвесторам максимально гибкие финансовые и юридические условия покупки. Мы вскоре будем использовать лизинг при реализации всех наших деловых пространств. Этот финансовый инструмент удобен и тем, что применяется в ходе сделок и по готовым, и по строящимся объектам", — добавила директор по коммерческой недвижимости FORMA Евгения Борзова.

https://1prime.ru/20260406/sovkombank-868958136.html

