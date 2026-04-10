В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС

В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС - 10.04.2026, ПРАЙМ

В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС

Банковский комитет сената США больше не планирует проводить слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T01:24+0300

2026-04-10T01:24+0300

2026-04-10T01:24+0300

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Банковский комитет сената США больше не планирует проводить слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на источники. Ранее Punchbowl News сообщало, что сенаторы собирались провести заседание на неделе, начинающейся 13 апреля. "Сенатский комитет по банковским делам больше не планирует проводить на следующей неделе слушание по утверждению кандидатуры Кевина Уорша, сообщили два источника, знакомые с планированием", - написал журналист издания Брендан Педерсен в соцсети X. В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС. Президент также указал, что Уорш хочет снижать ключевую ставку. Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. При этом он стал самым молодым членом совета - на тот момент ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.

сша

банки, мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл