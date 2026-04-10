В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/ssha-869043119.html
В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС
В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС - 10.04.2026, ПРАЙМ
В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС
Банковский комитет сената США больше не планирует проводить слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T01:24+0300
2026-04-10T01:24+0300
экономика
банки
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869043119.jpg?1775773491
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Банковский комитет сената США больше не планирует проводить слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на источники. Ранее Punchbowl News сообщало, что сенаторы собирались провести заседание на неделе, начинающейся 13 апреля. "Сенатский комитет по банковским делам больше не планирует проводить на следующей неделе слушание по утверждению кандидатуры Кевина Уорша, сообщили два источника, знакомые с планированием", - написал журналист издания Брендан Педерсен в соцсети X. В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС. Президент также указал, что Уорш хочет снижать ключевую ставку. Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. При этом он стал самым молодым членом совета - на тот момент ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома. Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Банки, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
01:24 10.04.2026
 
В сенате США отменили слушание по кандидатуре Уорша на пост главы ФРС

Punchbowl News: комитет сената США больше не планирует слушание по кандидатуре Уорша

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Банковский комитет сената США больше не планирует проводить слушание по утверждению Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на источники.
Ранее Punchbowl News сообщало, что сенаторы собирались провести заседание на неделе, начинающейся 13 апреля.
"Сенатский комитет по банковским делам больше не планирует проводить на следующей неделе слушание по утверждению кандидатуры Кевина Уорша, сообщили два источника, знакомые с планированием", - написал журналист издания Брендан Педерсен в соцсети X.
В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает Уорша на пост главы ФРС. Президент также указал, что Уорш хочет снижать ключевую ставку.
Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. При этом он стал самым молодым членом совета - на тот момент ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая. Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
 
ЭкономикаБанкиМировая экономикаСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала