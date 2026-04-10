https://1prime.ru/20260410/ssha-869045167.html
США вдвое нарастили импорт самолетов
2026-04-10T04:47+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869045167.jpg?1775785638
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов - до 1,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Так, в феврале американские компании ввезли самолеты на 1,6 миллиарда долларов против 727,5 миллиона месяцем ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 2,2 раза за месяц.
Крупнейшими поставщиками самолетов на американский рынок в феврале стали Франция (66,5% от всех поставок), Канада (13,3%), Бразилия (8%), Германия (6,7%) и Швейцария (3,9%).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
