https://1prime.ru/20260410/ssha-869045167.html

США вдвое нарастили импорт самолетов

2026-04-10T04:47+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

ближний восток

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869045167.jpg?1775785638

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов - до 1,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Так, в феврале американские компании ввезли самолеты на 1,6 миллиарда долларов против 727,5 миллиона месяцем ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 2,2 раза за месяц. Крупнейшими поставщиками самолетов на американский рынок в феврале стали Франция (66,5% от всех поставок), Канада (13,3%), Бразилия (8%), Германия (6,7%) и Швейцария (3,9%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

