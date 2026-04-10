США вдвое нарастили импорт самолетов - 10.04.2026, ПРАЙМ
США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов - до 1,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской... | 10.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США перед началом конфликта на Ближнем Востоке вдвое нарастили импорт самолетов - до 1,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Так, в феврале американские компании ввезли самолеты на 1,6 миллиарда долларов против 727,5 миллиона месяцем ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 2,2 раза за месяц.
Крупнейшими поставщиками самолетов на американский рынок в феврале стали Франция (66,5% от всех поставок), Канада (13,3%), Бразилия (8%), Германия (6,7%) и Швейцария (3,9%).
 
