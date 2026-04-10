https://1prime.ru/20260410/ssha-869045438.html

Перемирие с Ираном вызвало панику в США

Перемирие с Ираном вызвало панику в США

2026-04-10T05:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о временной приостановке боевых действий с Ираном вызвало бурную реакцию среди сторонников продолжения боевых действий, сообщает журнал Responsible Statecraft. "После того как президент Дональд Трамп во вторник вечером объявил о двухнедельной передышке в конфликте с Ираном, наиболее страстные сторонники войны находились в процессе медийной терапии, посвященной реакциям на стадии горя — в частности, злости и отрицанию", — говорится в публикации.Как отмечает издание, представители медиапространства и эксперты, имеющие связи с Белым домом, в порывах недовольства настаивали на необходимости продолжения конфликта и уничтожения ИРИ. Причем некоторые из их доводов выглядели крайне искаженными, пояснил RS. "Кто-нибудь, вызовите врача, эти ребята сейчас взорвутся", — съязвил автор. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира. В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

