Перемирие с Ираном вызвало панику в США
RS: решение о перемирии с Ираном разозлило сторонников войны в США
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о временной приостановке боевых действий с Ираном вызвало бурную реакцию среди сторонников продолжения боевых действий, сообщает журнал Responsible Statecraft.
"После того как президент Дональд Трамп во вторник вечером объявил о двухнедельной передышке в конфликте с Ираном, наиболее страстные сторонники войны находились в процессе медийной терапии, посвященной реакциям на стадии горя — в частности, злости и отрицанию", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, представители медиапространства и эксперты, имеющие связи с Белым домом, в порывах недовольства настаивали на необходимости продолжения конфликта и уничтожения ИРИ. Причем некоторые из их доводов выглядели крайне искаженными, пояснил RS.
"Кто-нибудь, вызовите врача, эти ребята сейчас взорвутся", — съязвил автор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.