СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком грубых оскорблений - 10.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком грубых оскорблений
СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком грубых оскорблений - 10.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком грубых оскорблений
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в серию резких обвинений в адрес руководителя альянса,... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T05:45+0300
2026-04-10T05:45+0300
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в серию резких обвинений в адрес руководителя альянса, сообщает Politico, ссылаясь на осведомленные источники. "Разговор был сплошным потоком оскорблений. (Трамп. — Прим. ред.) по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно", — сказал в беседе с изданием один из европейских чиновников.По словам источника, Трамп воспринял встречу в Белом доме как шанс выразить свое разочарование по поводу отказа европейских стран поддержать военные действия против Ирана."Все пошло наперекосяк", — отметил чиновник. Рютте встретился с Трампом вечером в среду. По итогам встречи президент США выразил сомнение в готовности НАТО оказывать необходимую поддержку США в критический момент. Рютте отметил, что четко уловил разочарование Трампа в отношении альянса. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее в тот же день заявила, что американский президент намерен провести честный и прямолинейный разговор. Она добавила, что НАТО не оправдала ожидания Трампа, отказавшись соединиться с США в противостоянии против Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию в конфликте с Ираном, что может включать потенциальный вывод американских военных из некоторых стран альянса.
https://1prime.ru/20260324/ukraina-868574057.html
https://1prime.ru/20260323/ukraina-868547912.html
https://1prime.ru/20260409/ssha-869024790.html
мировая экономика, общество , сша, иран, дональд трамп, марк рютте, нато, politico, the wall street journal
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Politico, The Wall Street Journal
05:45 10.04.2026
 
СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком грубых оскорблений

Politico: встреча Трампа и Рютте в Белом доме состояла из грубых оскорблений

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в серию резких обвинений в адрес руководителя альянса, сообщает Politico, ссылаясь на осведомленные источники.
"Разговор был сплошным потоком оскорблений. (Трамп. — Прим. ред.) по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно", — сказал в беседе с изданием один из европейских чиновников.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
"Сделки не будет!": на Украине высказались после слов Рютте о Зеленском
24 марта, 07:22
По словам источника, Трамп воспринял встречу в Белом доме как шанс выразить свое разочарование по поводу отказа европейских стран поддержать военные действия против Ирана.
"Все пошло наперекосяк", — отметил чиновник.
Рютте встретился с Трампом вечером в среду. По итогам встречи президент США выразил сомнение в готовности НАТО оказывать необходимую поддержку США в критический момент. Рютте отметил, что четко уловил разочарование Трампа в отношении альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Рютте сделал заявление о намерениях Зеленского
23 марта, 07:25
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее в тот же день заявила, что американский президент намерен провести честный и прямолинейный разговор. Она добавила, что НАТО не оправдала ожидания Трампа, отказавшись соединиться с США в противостоянии против Ирана.
Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию в конфликте с Ираном, что может включать потенциальный вывод американских военных из некоторых стран альянса.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
"Положить конец": в сенате США грубо высказались о Трампе
Вчера, 07:43
 
Мировая экономикаОбществоСШАИРАНДональд ТрампМарк РюттеНАТОPoliticoThe Wall Street Journal
 
 
