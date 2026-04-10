СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком грубых оскорблений
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в серию резких обвинений в адрес руководителя альянса,... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T05:45+0300
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте превратилась в серию резких обвинений в адрес руководителя альянса, сообщает Politico, ссылаясь на осведомленные источники. "Разговор был сплошным потоком оскорблений. (Трамп. — Прим. ред.) по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно", — сказал в беседе с изданием один из европейских чиновников.По словам источника, Трамп воспринял встречу в Белом доме как шанс выразить свое разочарование по поводу отказа европейских стран поддержать военные действия против Ирана."Все пошло наперекосяк", — отметил чиновник. Рютте встретился с Трампом вечером в среду. По итогам встречи президент США выразил сомнение в готовности НАТО оказывать необходимую поддержку США в критический момент. Рютте отметил, что четко уловил разочарование Трампа в отношении альянса. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее в тот же день заявила, что американский президент намерен провести честный и прямолинейный разговор. Она добавила, что НАТО не оправдала ожидания Трампа, отказавшись соединиться с США в противостоянии против Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию в конфликте с Ираном, что может включать потенциальный вывод американских военных из некоторых стран альянса.
Politico: встреча Трампа и Рютте в Белом доме состояла из грубых оскорблений