Премьер Финляндии иронично ответил на угрозы Трампа в адрес НАТО
CC BY 2.0 / Jurgen Randma, Stenbocki maja/FinnishGovernment / Pääministeri Orpo tapasi Viron pääministeri Kaja Kallaksen TallinnassaПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп известен своей агрессивной риторикой, но его угрозы по поводу возможного вывода американских войск из Европы не заслуживают особого внимания. Такое мнение выразил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Его слова цитирует финское издание Iltalehti.
"Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы", — иронично отметил политик.
"Эта идея заложена в стратегии безопасности США. В то же время Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе", — пояснил он, напомнив, что решение о выходе из НАТО может принять только американский конгресс.
Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером. По её итогам президент США выразил сомнение, что НАТО окажет помощь США в критический момент. Рютте заметил, что однозначно улавливает недовольство Трампа по отношению к альянсу.
Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США намерен провести честный и прямой диалог. Она отметила, что альянс якобы не справился с испытанием Трампа, отказав поддержать США в противостоянии с Ираном.
По данным The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из администрации президента США, рассматривается возможность "наказания" некоторых членов НАТО за их позиции по конфликту с Ираном, что может включать в себя вывод американских войск из определенных стран альянса.