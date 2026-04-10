https://1prime.ru/20260410/ssha-869047720.html
Американские военные обвинили главу Пентагона во лжи после удара Ирана
Американские военные, которые выжили после атаки Ирана на базу в Кувейте, поставили под сомнение заявление министра обороны Пита Хегсета о ситуации, в которой... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T07:32+0300
общество
мировая экономика
иран
кувейт
сша
пит хегсет
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496613_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_c8073a7bd4422b10dc84fdbd9fe89040.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Американские военные, которые выжили после атаки Ирана на базу в Кувейте, поставили под сомнение заявление министра обороны Пита Хегсета о ситуации, в которой оказалось их подразделение. Об этом сообщает телеканал CBS. "Выжившие после самого смертоносного нападения Ирана на американские войска с начала войны оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении, когда шесть военнослужащих погибли и более 20 получили ранения", — говорится в материале.Солдаты подразделения в интервью телеканалу раскритиковали версию событий, изложенную главой Пентагона Питом Хегсетом, который утверждал, что беспилотник "проскользнул" через оборону базы. "Утверждение о том, что "один из них чудом избежал гибели", — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция", — сообщил один из военнослужащих на основе анонимности.Телеканал CBS ранее сообщил со ссылкой на представителей властей США, что в результате удара иранского БПЛА по базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство из которых уже вернулись к службе. Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, широко используется американскими войсками для транспортировки военной техники и личного состава в регионы Ближнего Востока. 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран атаковал израильские территории и военные объекты США в регионе. В ночь на среду Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496613_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8264eb82f93a01b1999e23ae5590c52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
CBS: выжившие в Кувейте американские военные обвинили Хегсета во лжи