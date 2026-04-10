Американские военные обвинили главу Пентагона во лжи после удара Ирана - 10.04.2026, ПРАЙМ
Американские военные обвинили главу Пентагона во лжи после удара Ирана
07:32 10.04.2026
 
Американские военные обвинили главу Пентагона во лжи после удара Ирана

CBS: выжившие в Кувейте американские военные обвинили Хегсета во лжи

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Американские военные, которые выжили после атаки Ирана на базу в Кувейте, поставили под сомнение заявление министра обороны Пита Хегсета о ситуации, в которой оказалось их подразделение. Об этом сообщает телеканал CBS.
"Выжившие после самого смертоносного нападения Ирана на американские войска с начала войны оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении, когда шесть военнослужащих погибли и более 20 получили ранения", — говорится в материале.
Солдаты подразделения в интервью телеканалу раскритиковали версию событий, изложенную главой Пентагона Питом Хегсетом, который утверждал, что беспилотник "проскользнул" через оборону базы.
"Утверждение о том, что "один из них чудом избежал гибели", — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция", — сообщил один из военнослужащих на основе анонимности.
Телеканал CBS ранее сообщил со ссылкой на представителей властей США, что в результате удара иранского БПЛА по базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство из которых уже вернулись к службе.
Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, широко используется американскими войсками для транспортировки военной техники и личного состава в регионы Ближнего Востока.
28 февраля США и Израиль начали удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран атаковал израильские территории и военные объекты США в регионе. В ночь на среду Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие.
