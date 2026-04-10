СМИ раскрыли, что планируют сделать США недалеко от границ с Россией - 10.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что планируют сделать США недалеко от границ с Россией
СМИ раскрыли, что планируют сделать США недалеко от границ с Россией - 10.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что планируют сделать США недалеко от границ с Россией
В Польше обсуждают возможную переброску американских военных из других странах НАТО, сообщает Wirtualna Polska. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T17:38+0300
2026-04-10T17:38+0300
европа
польша
россия
вашингтон
владимир путин
нато
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Польше обсуждают возможную переброску американских военных из других странах НАТО, сообщает Wirtualna Polska. "Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие", — заявил подполковник польской армии Петр Левандовский.Он считает, таким образом Вашингтон может показать, что способен перенаправлять свои силы в те регионы, которые считает важными. При этом полковник заметил, что увеличение числа американских военных не обязательно означает их участие в военных операциях в Европе. Сообщается, что эту тему ранее обсуждали начальник Генштаба польской армии Веслав Кукуха и командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. Россия выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей в последние годы. Военный альянс увеличивает присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не создает угроз ни для кого, но не оставит без внимания действия, угрожающие ее интересам. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, но западные лидеры продолжают пугать население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
европа
польша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_926c84d474f7d1504d6ab594a8682862.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, польша, россия, вашингтон, владимир путин, нато
ЕВРОПА, ПОЛЬША, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, НАТО
17:38 10.04.2026
 
СМИ раскрыли, что планируют сделать США недалеко от границ с Россией

Wirtualna Polska: США могут перебросить войска в Польшу из других государств НАТО

© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training CommandБронемашины США Bradleys M2A3
Бронемашины США Bradleys M2A3 - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Бронемашины США Bradleys M2A3. Архивное фото
© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training Command
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Польше обсуждают возможную переброску американских военных из других странах НАТО, сообщает Wirtualna Polska.
"Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие", — заявил подполковник польской армии Петр Левандовский.
Он считает, таким образом Вашингтон может показать, что способен перенаправлять свои силы в те регионы, которые считает важными. При этом полковник заметил, что увеличение числа американских военных не обязательно означает их участие в военных операциях в Европе.
Сообщается, что эту тему ранее обсуждали начальник Генштаба польской армии Веслав Кукуха и командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью.
Россия выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей в последние годы. Военный альянс увеличивает присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не создает угроз ни для кого, но не оставит без внимания действия, угрожающие ее интересам.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, но западные лидеры продолжают пугать население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
ЕВРОПАПОЛЬШАРОССИЯВАШИНГТОНВладимир ПутинНАТО
 
 
