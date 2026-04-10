https://1prime.ru/20260410/ssha-869060721.html
СМИ раскрыли, что планируют сделать США недалеко от границ с Россией
В Польше обсуждают возможную переброску американских военных из других странах НАТО, сообщает Wirtualna Polska. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T17:38+0300
европа
польша
россия
вашингтон
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_181f218a889e5d09b4b44490f925fa49.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Польше обсуждают возможную переброску американских военных из других странах НАТО, сообщает Wirtualna Polska. "Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие", — заявил подполковник польской армии Петр Левандовский.Он считает, таким образом Вашингтон может показать, что способен перенаправлять свои силы в те регионы, которые считает важными. При этом полковник заметил, что увеличение числа американских военных не обязательно означает их участие в военных операциях в Европе. Сообщается, что эту тему ранее обсуждали начальник Генштаба польской армии Веслав Кукуха и командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. Россия выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей в последние годы. Военный альянс увеличивает присутствие под предлогом "сдерживания агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не создает угроз ни для кого, но не оставит без внимания действия, угрожающие ее интересам. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, но западные лидеры продолжают пугать население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_926c84d474f7d1504d6ab594a8682862.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Wirtualna Polska: США могут перебросить войска в Польшу из других государств НАТО