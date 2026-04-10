Дом главы компании OpenAI в Сан-Франциско подвергся нападению - 10.04.2026, ПРАЙМ
Дом главы компании OpenAI в Сан-Франциско подвергся нападению
2026-04-10T22:05+0300
2026-04-10T23:46+0300
общество
сан-франциско
openai
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Дом главы компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско подвергся нападению с применением "коктейля Молотова", никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель разработчика ИИ. "Рано утром кто-то бросил "коктейль Молотова" в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал", - говорится заявлении представителя компании. В компании выразили признательность полиции Сан-Франциско за быстрое реагирование. "Этот человек задержан, и мы содействуем правоохранительным органам в их расследовании", - говорится в заявлении.
Общество , Сан-Франциско, OpenAI
22:05 10.04.2026 (обновлено: 23:46 10.04.2026)
 
Дом главы компании OpenAI в Сан-Франциско подвергся нападению

Дом главы компании OpenAI Сэма Альтмана подвергся нападению

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Дом главы компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско подвергся нападению с применением "коктейля Молотова", никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель разработчика ИИ.
"Рано утром кто-то бросил "коктейль Молотова" в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал", - говорится заявлении представителя компании.
В компании выразили признательность полиции Сан-Франциско за быстрое реагирование.
"Этот человек задержан, и мы содействуем правоохранительным органам в их расследовании", - говорится в заявлении.
ОбществоСан-ФранцискоOpenAI
 
 
