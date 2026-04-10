Дом главы компании OpenAI в Сан-Франциско подвергся нападению

2026-04-10T22:05+0300

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Дом главы компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско подвергся нападению с применением "коктейля Молотова", никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель разработчика ИИ. "Рано утром кто-то бросил "коктейль Молотова" в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал", - говорится заявлении представителя компании. В компании выразили признательность полиции Сан-Франциско за быстрое реагирование. "Этот человек задержан, и мы содействуем правоохранительным органам в их расследовании", - говорится в заявлении.

