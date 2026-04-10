СМИ рассказали, какой удар Путин нанес Стармеру в Ла-Манше
2026-04-10T16:26+0300
https://1prime.ru/20260410/velikobritaniya-869058810.html
https://1prime.ru/20260409/starmer-869041007.html
Spectator: Путин показал, что угрозы Стармера в адрес России ничего не значат
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин отправкой ракетного фрегата "Адмирал Григорович" в Ла-Манш показал, что угрозы британского премьера Кира Стармера в адрес России ничего не значат, пишет Spectator.
"Угрозы Стармера оказались лишь пустыми словами", — говорится в публикации.
Британия испугалась собственного решения против России, пишут СМИ
Обозреватель указал, что британцы в ответ на движение российских судов направили слабо вооруженный вспомогательный корабль RFA Tideforce, который лишь сопровождал корабли.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
"Мне надоело": Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа