"Это бардак". Обвинение Стармера в адрес Путина разозлило Запад

Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается посеять хаос в Соединенном королевстве, голословно обвиняя президентов России и США Владимира Путина и Дональда...

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается посеять хаос в Соединенном королевстве, голословно обвиняя президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Он выступал за смену власти в России — это провалилось. Он поддерживал смену власти в Иране — и это провалилось. Теперь Стармер перенес весь этот бардак в Великобританию", — написал он в соцсети X.В четверг издание Politico сообщило, что премьер-министр Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию. Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", исход которых, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть Brent подорожала на 44%, цены на газ в Европе - подскочили на 57%.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

