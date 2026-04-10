https://1prime.ru/20260410/strany-869044280.html

Названы страны с самой доступной пасхальной корзинкой

2026-04-10T03:28+0300

экономика

казахстан

армения

украина

ес

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869044280.jpg?1775780919

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия вошла в пятерку стран с самой доступной пасхальной корзинкой: покрасить десяток яиц в домашних условиях можно всего за 272,6 рубля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Агентство проанализировало стоимость десятка яиц и набора красителей для них из пяти цветов более чем в 40 странах мира. В выборку вошли государства из "Большой двадцатки", Евросоюза и СНГ, в которых отмечается православная или католическая Пасха. Так, самая дешевая покупка яиц и их покраска зафиксирована в Казахстане - 177,2 рубля. Почти так же подготовка к празднику обходится жителям Армении (198,7 рубля), Украины (214,6 рубля) и Бразилии (249,5 рубля). Шестой по стоимости крашеных яиц стала Польша (284,1 рубля), а вслед за ней расположились Аргентина (295,8 рубля), Венгрия (309,4 рубля) и Латвия (310,9 рубля). Почти одинаковые суммы на покупку и покраску яиц к Пасхе уходят в Румынии (321,8 рубля), Молдове (321,9 рубля) и Финляндии (323,6 рубля). Чуть больше уже придется заплатить в Хорватии (343,2 рубля), Ирландии (350,7 рубля), Словении (357 рублей), Грузии (366,9 рублей) и Узбекистане (373,1 рубля). В Болгарии, Белоруссии и Словакии жители могут собрать пасхальную корзину примерно за 390 рублей. Мексиканцы тратят на подготовку к празднику почти 420 рублей, а литовцы - 490 рублей. Покрасить десяток яиц в пределах 600-700 рублей можно в Бельгии, Испании, Люксембурге, Италии, Эстонии и Франции. Сделать это за 700-750 рублей можно в Дании, Австрии, Португалии, США, Германии, Нидерландах, Канаде и Австралии. В топ-5 стран, где дороже всего в мире собрать пасхальную корзину, вошли Великобритания (1319,4 рубля), Чехия (1116,2 рубля), Швеция (931,7 рубля), Кипр (909,2 рубля) и Греция (846,9 рубля).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

