Суд отложил рассмотрение иска ЦБ к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отложил на 15 мая рассмотрение иска Банка России о взыскании 200 миллиардов евро (около 18,2 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear...

2026-04-10T13:17+0300

финансы

банки

россия

украина

москва

брюссель

банк россия

ес

euroclear bank

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 мая рассмотрение иска Банка России о взыскании 200 миллиардов евро (около 18,2 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме. Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года — Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.

