Суд отложил рассмотрение иска ЦБ к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отложил на 15 мая рассмотрение иска Банка России о взыскании 200 миллиардов евро (около 18,2 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear...
2026-04-10T13:17+0300
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 мая рассмотрение иска Банка России о взыскании 200 миллиардов евро (около 18,2 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме. Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года — Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
https://1prime.ru/20260410/shokhin--869053893.html
Суд отложил на 15 мая слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank на 18,2 трлн рублей