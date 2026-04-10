Суд ввел процедуру банкротства тверского ритейлера 5lb - 10.04.2026, ПРАЙМ

Арбитражный суд Тверской области ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении тверского ООО "СН Девелопмент", владеющего общероссийской сетью | 10.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Тверской области ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении тверского ООО "СН Девелопмент", владеющего общероссийской сетью магазинов спортивного питания 5lb, из-за долга перед подмосковным ООО "Вплаб" в размере чуть более 3 миллионов рублей. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд признал обоснованным заявление ООО "Вплаб" о банкротстве ритейлера и включил неисполненные обязательства перед ним в реестр требований кредиторов 5lb. Временным управляющим утвержден Вадим Широков из саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 15 сентября. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года по иску ООО "Вплаб" взыскал с ООО "СН Девелопмент" более 121 тысячи долларов долга по договору поставки. В августе 2025 года этот же суд утвердил мировое соглашение между сторонами, в котором должник признал свои обязательства в размере более 11 миллионов рублей и обязался погасить долг до 20 октября 2025 года. Неисполнение мирового соглашения стало основанием для инициирования процедуры банкротства 5lb. Заявление о банкротстве ритейлера поставщик направил в арбитражный суд Тверской области в декабре. Сеть 5lb насчитывает 14 магазинов в столичном регионе и еще 19 – в других городах, включая Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Якутск, Воронеж, Бузулук и Анапу, сообщает ее сайт.

