Суд взыскал с покупателя квартиры Блиновских 60 миллионов рублей
2026-04-10T13:32+0300
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал с покупателя квартиры Елены Блиновской в ЖК "Донской Олимп" 60 миллионов рублей в конкурсную массу "королевы марафонов", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина оспорила договор, по которому родители Блиновской продали квартиру площадью более 176 квадратных метров за 90 миллионов рублей Геннадию Пустовалову. Ознобихина просила вернуть квартиру в конкурсную массу блогера и восстановить право требования покупателя к Блиновской в размере 90 миллионов рублей. Суд признал договор купли-продажи квартиры от 1 августа 2024 года недействительным и применил последствия недействительности в виде взыскания с Пустовалова в конкурсную массу 60 миллионов рублей. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста определения суда. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
