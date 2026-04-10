СМИ: cмартфоны Samsung начали блокироваться у пользователей

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулись с неожиданными блокировками телефонов после сброса их до заводских настроек

2026-04-10T05:56+0300

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулись с неожиданными блокировками телефонов после сброса их до заводских настроек, об этом сообщает онлайн-издание Android Authority. "Мы обнаружили несколько жалоб владельцев Galaxy S22 Ultra на то, что их телефоны якобы заблокированы после сброса к заводским настройкам", — говорится в материале.Согласно данным издания, практически во всех случаях пользователи действуют одинаково: после возвращения устройства к заводским настройкам они подключаются к Wi-Fi для стандартного процесса настройки Android. Однако прежде чем они успевают войти в свои учетные записи Google, на экране появляется Knox Mobile Enrollment (KME) с уведомлением "этот Galaxy S22 Ultra не является частным", что указывает на удаленное управление устройством организацией, с возможностью отслеживания всех данных и действий IT-администратором. "Но загвоздка здесь в том, что телефоны, как утверждается, вообще не были предоставлены какой-либо организацией и не входят в корпоративный парк", — говорится в материале.Как сообщает издание, пользователи пытались решить проблему, повторно сбрасывая устройства до заводских настроек и даже прошивая программное обеспечение вручную через Odin, однако блокировка, по их словам, остается. Ситуация выглядит подозрительно, отмечает издание: административное приложение именуется SAMSUNG ADMIN и украшено логотипом с текстом FRP UNLOCK SAMSUNG. Компания Samsung официальных комментариев по поводу этих предполагаемых блокировок не предоставила.

