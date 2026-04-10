https://1prime.ru/20260410/tekhnologii-869046238.html
СМИ: cмартфоны Samsung начали блокироваться у пользователей
2026-04-10T05:56+0300
технологии
бизнес
samsung
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_cdf9264be16c7f94f7af031e2e4940f4.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулись с неожиданными блокировками телефонов после сброса их до заводских настроек, об этом сообщает онлайн-издание Android Authority. "Мы обнаружили несколько жалоб владельцев Galaxy S22 Ultra на то, что их телефоны якобы заблокированы после сброса к заводским настройкам", — говорится в материале.Согласно данным издания, практически во всех случаях пользователи действуют одинаково: после возвращения устройства к заводским настройкам они подключаются к Wi-Fi для стандартного процесса настройки Android. Однако прежде чем они успевают войти в свои учетные записи Google, на экране появляется Knox Mobile Enrollment (KME) с уведомлением "этот Galaxy S22 Ultra не является частным", что указывает на удаленное управление устройством организацией, с возможностью отслеживания всех данных и действий IT-администратором. "Но загвоздка здесь в том, что телефоны, как утверждается, вообще не были предоставлены какой-либо организацией и не входят в корпоративный парк", — говорится в материале.Как сообщает издание, пользователи пытались решить проблему, повторно сбрасывая устройства до заводских настроек и даже прошивая программное обеспечение вручную через Odin, однако блокировка, по их словам, остается. Ситуация выглядит подозрительно, отмечает издание: административное приложение именуется SAMSUNG ADMIN и украшено логотипом с текстом FRP UNLOCK SAMSUNG. Компания Samsung официальных комментариев по поводу этих предполагаемых блокировок не предоставила.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f6bdfbf43980256de1895617990cc97c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
