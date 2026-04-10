Топ-менеджеры в России готовы сотрудничать с конкурентами, показал опрос - 10.04.2026, ПРАЙМ

Восемь из десяти топ-менеджеров в России готовы рассматривать партнерства с конкурентами и смежными компаниями для своего развития, говорится в совместном... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T03:46+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Восемь из десяти топ-менеджеров в России готовы рассматривать партнерства с конкурентами и смежными компаниями для своего развития, говорится в совместном исследовании "МТС AdTech" и сообщества топ-менеджеров "Тайный клуб директоров", которое есть у РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к меняющимся экономическим условиям и ищет новые точки роста, указывают аналитики. "Большинство российских топ-менеджеров в 2026 году стали рассматривать партнерства с конкурентами и смежными компаниями как перспективный инструмент развития: 82% участников опроса допускают такие объединения, включая 24% - только в рамках нишевых проектов", - говорится в исследовании. "Против подобного взаимодействия выступают лишь 18% респондентов", - добавляется там. Аналитики сделали такой вывод на основании опроса представителей российского топ-менеджмента. Исполнительный директор "МТС AdTech" Татьяна Матвеева отметила, что рынок входит в период нестандартных решений, где партнерства становятся не просто инструментом роста, а необходимостью. "Крупные компании демонстрируют наибольшую готовность к коллаборациям - об этом заявили 45% представителей сегмента. Микробизнес чаще рассматривает партнерства в узких нишах (22%). В то же время среди малого и среднего бизнеса доля скептиков выше - 29% и 43% соответственно", - добавила Матвеева. Авторы исследования отметили, что готовность к нестандартным партнерствам у компаний растет на фоне изменения поведения клиентов. Так, более трети респондентов (37%) отметили, что в прошлом году их клиенты стали чаще выбирать более доступные по цене предложения. Еще 32% участников опроса заметили, что клиенты стали дольше и осторожнее принимать решения о покупке, а 11% - что выросли требования к качеству и сервису. Для 13% компаний поведение клиентов не изменилось. При этом, по словам респондентов, в 2026 году ожидания клиентов смещаются в сторону рациональности. Например, большинство опрошенных отметили запрос своих клиентов на снижение стоимости (63%) и важность стабильной и надежной работы сервисов (45%). В то же время, несмотря на изменения в поведении клиентов, более половины опрошенных топ-менеджеров (55%) сообщили о росте клиентской базы и диверсификации портфеля. Около четверти (26%), напротив, фиксируют снижение числа клиентов и объемов заказов, а еще 11% говорят о сокращении аудитории при одновременном росте ее качества ("золотые клиенты").

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

