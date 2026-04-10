Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через пролив
2026-04-10T00:57+0300
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану лучше не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
"Есть сообщения, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - им лучше этого не делать, а если делают, им лучше остановиться сейчас", – написал президент США в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
