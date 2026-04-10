Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через пролив - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/tramp-869042591.html
Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через пролив
Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через пролив - 10.04.2026, ПРАЙМ
Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану лучше не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T00:57+0300
2026-04-10T00:57+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869042591.jpg?1775771857
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану лучше не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив. Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива. "Есть сообщения, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - им лучше этого не делать, а если делают, им лучше остановиться сейчас", – написал президент США в соцсети Truth Social. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
иран
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, аббас аракчи, мид
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД
00:57 10.04.2026
 
Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через пролив

Трамп призвал Иран не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану лучше не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
"Есть сообщения, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - им лучше этого не делать, а если делают, им лучше остановиться сейчас", – написал президент США в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас АракчиМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала