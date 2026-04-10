Стало известно, что Трамп готовит для Нетаньяху

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху могут возникнуть на почве их позиций по мирному соглашению... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T05:45+0300

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху могут возникнуть на почве их позиций по мирному соглашению с Ираном, сообщает New York Times. "В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху", — говорится в материале.Как поясняет газета, несмотря на нежелание открыто демонстрировать расхождения с позицией американского президента, израильский премьер, вероятно, будет в частных переговорах настаивать на более жестком курсе в отношении Ирана и, при необходимости, на продолжении военных действий. Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Натан Сакс считает, что целью Нетаньяху является снижение давления из Вашингтона, без отказа от военных целей, которых Тель-Авив стремится достичь в Ливане.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира. В среду ночью президент американский лидер заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

