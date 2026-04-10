В США рассказали о неожиданном ходе Трампа после перемирия с Ираном
Игнатиус: Дональд Трамп отказался от требования о капитуляции Ирана
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказался от своего требования о полной капитуляции Ирана, об этом пишет в своей статье для Washington Post специалист по международным отношениям Дэвид Игнатиус.
Игнатиус указывает, что уход из конфликта окажется непростой задачей для американского лидера, поскольку Израиль по-другому оценивает результаты совместной военной операции. Это создает трудности в достижении мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон, пояснил автор.
"Война, начавшаяся без четкой стратегии победы, похоже, неизбежно приближается к финалу, в котором отсутствует формула мира", — предупреждает эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.