ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП - 10.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП
ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП
08:59 10.04.2026 (обновлено: 09:14 10.04.2026)
 
ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка развития и модернизации промышленности"

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банк РМП"), говорится в релизе регулятора.
"Банк России приказом от 10.04.2026 № ОД-639 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) Банк РМП (АО) (рег. № 2574, г. Москва)", - говорится в релизе.
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе Российской Федерации.
Регулятор сообщает, что "Банк РМП" не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.
Также отмечается, что кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Банк РМП (АО) не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц. Ранее Банк России выявлял в деятельности Банка РМП (АО) сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы", - говорится в релизе.
"Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе", - добавили в регуляторе.
На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов, пояснили в ЦБ. Отмечается, что руководством и собственниками банка не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций.
"Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - уточняется в материалах.
