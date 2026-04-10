ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банк РМП"), говорится в релизе... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T08:59+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банк РМП"), говорится в релизе регулятора. "Банк России приказом от 10.04.2026 № ОД-639 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) Банк РМП (АО) (рег. № 2574, г. Москва)", - говорится в релизе. Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе Российской Федерации.Регулятор сообщает, что "Банк РМП" не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.Также отмечается, что кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."Банк РМП (АО) не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц. Ранее Банк России выявлял в деятельности Банка РМП (АО) сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы", - говорится в релизе."Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе", - добавили в регуляторе.На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов, пояснили в ЦБ. Отмечается, что руководством и собственниками банка не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций."Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - уточняется в материалах.

