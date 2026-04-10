Россияне планируют провести отпуск в Турции, Китае и Армении

Грядущим летом россияне планируют провести зарубежный отпуск в Турции, Китае и Армении, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". | 10.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Грядущим летом россияне планируют провести зарубежный отпуск в Турции, Китае и Армении, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". "Лидером зарубежных бронирований на лето стала Турция с долей 15% от всех зарубежных бронирований. Далее идут Китай (9%), Армения (9%) и Грузия (6%)", - рассказали агентству в компании. Другими направлениями, представляющими интерес для россиян, планирующих летний отпуск, стали Узбекистан (5% от всех зарубежных бронирований), Казахстан (4%), Белоруссия (4%), Азербайджан (4%) и Сербия (3%), а также непрямые перелеты в Италию, на которые приходится 4% от бронирований. При этом в компании отметили, что Китай стал самым быстроразвивающимся направлением для российских туристов. Доля страны в общем числе зарубежных бронирований за год выросла на 115%. Другими странами, все больше интересующими россиян, стали Сербия и Черногория (годовой рост на 107% и 27% соответственно).

