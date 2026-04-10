"Приведет к краху". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Украине

Война на Ближнем Востоке нанесла серьезный ущерб украинским фермерам, передает Reuters со ссылкой на источник, приближенный к агросектору страны.

2026-04-10T22:32+0300

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Война на Ближнем Востоке нанесла серьезный ущерб украинским фермерам, передает Reuters со ссылкой на источник, приближенный к агросектору страны."Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей", — сообщается в публикации.По данным агентства, украинские фермеры мало что могут сделать для компенсации затрат на топливо и удобрения, которые вынуждены импортировать."Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведет к полному краху", — сказал источник.Ранее газета Financial Times сообщила, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты скорее сами будут взимать плату за проход судов через пролив, чем позволят делать это Ирану. В среду в Белом доме заявили, что идея, высказанная Трампом, будет обсуждаться в ближайшие две недели.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

иран, ормузский пролив, ближний восток, дональд трамп