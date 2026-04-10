Британия испугалась собственного решения против России, пишут СМИ
Британия испугалась собственного решения против России, пишут СМИ - 10.04.2026, ПРАЙМ
Британия испугалась собственного решения против России, пишут СМИ
Британия боится задерживать российские суда из-за возможного нарушения международного права, пишет The Telegraph. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T16:25+0300
2026-04-10T16:25+0300
2026-04-10T16:25+0300
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Британия боится задерживать российские суда из-за возможного нарушения международного права, пишет The Telegraph."ВМС Великобритании не задержали ни одного находящегося под санкциями российского нефтяного танкера, поскольку правительство опасается нарушения международного права", — говорится в публикации.Отмечается, что британскому спецназу разрешили высаживаться на них, но подобных операций еще проводили.В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
великобритания
лондон
москва
бизнес, мировая экономика, великобритания, лондон, москва, дмитрий песков, the telegraph
Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МОСКВА, Дмитрий Песков, The Telegraph
Британия испугалась собственного решения против России, пишут СМИ
Telegraph: Великобритания боится задерживать российские суда