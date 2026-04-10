В Венесуэле одобрили органический закон о горнодобывающей промышленности
В Венесуэле одобрили органический закон о горнодобывающей промышленности - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле одобрили органический закон о горнодобывающей промышленности
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила органический закон о горнодобывающей промышленности, направленный на привлечение иностранных инвестиций и развитие... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T01:12+0300
2026-04-10T01:12+0300
2026-04-10T01:12+0300
МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила органический закон о горнодобывающей промышленности, направленный на привлечение иностранных инвестиций и развитие отрасли, сообщает законодательный орган.
"Органический закон о горной добыче утвержден единогласно", - говорится в публикации законодательного органа в соцсети X.
Решение принято во втором чтении и завершает законодательный процесс в парламенте. Теперь документ направлен в Конституционную палату Верховного суда для проверки на соответствие основному закону и подтверждения его органического статуса.
Законопроект был внесен в рамках реформирования горнодобывающего сектора и прошел первое чтение в марте. В ходе второго обсуждения депутаты поэтапно утвердили более ста статей документа.
Новый закон должен заменить действующие нормы 1999 и 2015 годов, включая положения, закреплявшие за государством исключительное право на разработку ряда стратегических ресурсов, в том числе золота.
Власти Венесуэлы заявляют, что документ направлен на привлечение инвестиций, модернизацию отрасли и развитие добычи различных масштабов - от мелкой до промышленной, при сохранении государственного контроля над минеральными ресурсами.
Закон также предусматривает создание смешанных предприятий, введение экологических стандартов и формирование фондов для распределения доходов в пользу населения и регионов добычи.
венесуэла
промышленность, венесуэла, верховный суд
Промышленность, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Верховный суд
В Венесуэле одобрили органический закон о горнодобывающей промышленности
Парламент Венесуэлы одобрил органический закон о горнодобывающей промышленности
МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила органический закон о горнодобывающей промышленности, направленный на привлечение иностранных инвестиций и развитие отрасли, сообщает законодательный орган.
"Органический закон о горной добыче утвержден единогласно", - говорится в публикации законодательного органа в соцсети X.
Решение принято во втором чтении и завершает законодательный процесс в парламенте. Теперь документ направлен в Конституционную палату Верховного суда для проверки на соответствие основному закону и подтверждения его органического статуса.
Законопроект был внесен в рамках реформирования горнодобывающего сектора и прошел первое чтение в марте. В ходе второго обсуждения депутаты поэтапно утвердили более ста статей документа.
Новый закон должен заменить действующие нормы 1999 и 2015 годов, включая положения, закреплявшие за государством исключительное право на разработку ряда стратегических ресурсов, в том числе золота.
Власти Венесуэлы заявляют, что документ направлен на привлечение инвестиций, модернизацию отрасли и развитие добычи различных масштабов - от мелкой до промышленной, при сохранении государственного контроля над минеральными ресурсами.
Закон также предусматривает создание смешанных предприятий, введение экологических стандартов и формирование фондов для распределения доходов в пользу населения и регионов добычи.