В Венесуэле одобрили органический закон о горнодобывающей промышленности

2026-04-10T01:12+0300

МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила органический закон о горнодобывающей промышленности, направленный на привлечение иностранных инвестиций и развитие отрасли, сообщает законодательный орган. "Органический закон о горной добыче утвержден единогласно", - говорится в публикации законодательного органа в соцсети X. Решение принято во втором чтении и завершает законодательный процесс в парламенте. Теперь документ направлен в Конституционную палату Верховного суда для проверки на соответствие основному закону и подтверждения его органического статуса. Законопроект был внесен в рамках реформирования горнодобывающего сектора и прошел первое чтение в марте. В ходе второго обсуждения депутаты поэтапно утвердили более ста статей документа. Новый закон должен заменить действующие нормы 1999 и 2015 годов, включая положения, закреплявшие за государством исключительное право на разработку ряда стратегических ресурсов, в том числе золота. Власти Венесуэлы заявляют, что документ направлен на привлечение инвестиций, модернизацию отрасли и развитие добычи различных масштабов - от мелкой до промышленной, при сохранении государственного контроля над минеральными ресурсами. Закон также предусматривает создание смешанных предприятий, введение экологических стандартов и формирование фондов для распределения доходов в пользу населения и регионов добычи.

