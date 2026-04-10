В Венесуэле назначили нового генпрокурора
Национальная ассамблея Венесуэлы назначила Ларри Даниэля Девое Маркеса на пост генерального прокурора страны, следует из трансляции заседания. | 10.04.2026, ПРАЙМ
МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы назначила Ларри Даниэля Девое Маркеса на пост генерального прокурора страны, следует из трансляции заседания.
"Двести сорок семь депутатов одобряют назначение гражданина Ларри Девое генеральным прокурором Боливарианской Республики Венесуэла", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес в ходе сессии ассамблеи, которую показал телеканал VTV.
Девое ранее занимал пост исполняющего обязанности главы прокуратуры после отставки Тарека Уильяма Сааба, который был назначен временно исполняющим обязанности омбудсмена.
Ларри Девое - юрист, специализирующийся на конституционном праве и правах человека. Он окончил Католический университет Андреса Бельо в Каракасе, имеет магистерские степени в области конституционного права и демократии, полученные в университетах Испании.
С начала 2000-х годов он работал в аппарате омбудсмена Венесуэлы, затем занимал должности в Национальной комиссии по телекоммуникациям и юридических структурах исполнительной власти. С 2014 года Девое был секретарем исполнительного совета Национального совета по правам человека, представляя страну на международных площадках, в том числе в структурах ООН.
Ряд стран ранее вводили против Девое санкции, связывая его деятельность с обвинениями в нарушениях прав человека и ухудшении демократической ситуации в Венесуэле.
Нацассамблея Венесуэлы назначила Ларри Девое на пост генпрокурора страны
