В Венесуэле назначили нового генпрокурора - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/venesuela-869042805.html
В Венесуэле назначили нового генпрокурора
В Венесуэле назначили нового генпрокурора - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле назначили нового генпрокурора
Национальная ассамблея Венесуэлы назначила Ларри Даниэля Девое Маркеса на пост генерального прокурора страны, следует из трансляции заседания. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T01:18+0300
2026-04-10T01:18+0300
экономика
мировая экономика
венесуэла
испания
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869042805.jpg?1775773123
МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы назначила Ларри Даниэля Девое Маркеса на пост генерального прокурора страны, следует из трансляции заседания. "Двести сорок семь депутатов одобряют назначение гражданина Ларри Девое генеральным прокурором Боливарианской Республики Венесуэла", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес в ходе сессии ассамблеи, которую показал телеканал VTV. Девое ранее занимал пост исполняющего обязанности главы прокуратуры после отставки Тарека Уильяма Сааба, который был назначен временно исполняющим обязанности омбудсмена. Ларри Девое - юрист, специализирующийся на конституционном праве и правах человека. Он окончил Католический университет Андреса Бельо в Каракасе, имеет магистерские степени в области конституционного права и демократии, полученные в университетах Испании. С начала 2000-х годов он работал в аппарате омбудсмена Венесуэлы, затем занимал должности в Национальной комиссии по телекоммуникациям и юридических структурах исполнительной власти. С 2014 года Девое был секретарем исполнительного совета Национального совета по правам человека, представляя страну на международных площадках, в том числе в структурах ООН. Ряд стран ранее вводили против Девое санкции, связывая его деятельность с обвинениями в нарушениях прав человека и ухудшении демократической ситуации в Венесуэле.
венесуэла
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венесуэла, испания, оон
Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, ИСПАНИЯ, ООН
01:18 10.04.2026
 
В Венесуэле назначили нового генпрокурора

Нацассамблея Венесуэлы назначила Ларри Девое на пост генпрокурора страны

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы назначила Ларри Даниэля Девое Маркеса на пост генерального прокурора страны, следует из трансляции заседания.
"Двести сорок семь депутатов одобряют назначение гражданина Ларри Девое генеральным прокурором Боливарианской Республики Венесуэла", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес в ходе сессии ассамблеи, которую показал телеканал VTV.
Девое ранее занимал пост исполняющего обязанности главы прокуратуры после отставки Тарека Уильяма Сааба, который был назначен временно исполняющим обязанности омбудсмена.
Ларри Девое - юрист, специализирующийся на конституционном праве и правах человека. Он окончил Католический университет Андреса Бельо в Каракасе, имеет магистерские степени в области конституционного права и демократии, полученные в университетах Испании.
С начала 2000-х годов он работал в аппарате омбудсмена Венесуэлы, затем занимал должности в Национальной комиссии по телекоммуникациям и юридических структурах исполнительной власти. С 2014 года Девое был секретарем исполнительного совета Национального совета по правам человека, представляя страну на международных площадках, в том числе в структурах ООН.
Ряд стран ранее вводили против Девое санкции, связывая его деятельность с обвинениями в нарушениях прав человека и ухудшении демократической ситуации в Венесуэле.
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАИСПАНИЯООН
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала