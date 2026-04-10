В России вырос спрос на безалкогольные вина - 10.04.2026, ПРАЙМ
В России вырос спрос на безалкогольные вина
https://1prime.ru/20260406/roskachestvo-868939121.html
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Спрос на безалкогольные вина в России в марте 2026 года на фоне расширения ассортимента вырос на 26% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, рассказали в пресс-службе сети "Винлаб".
"Спрос на безалкогольные вина за этот период вырос на 26% в денежном выражении к марту прошлого года на фоне расширения ассортимента. Все больше покупателей выбирают безалкогольные вина, в ответ на этот запрос сеть вводит новые бренды и позиции премиальных сортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спрос на винную категорию в целом увеличился в марте на 12% к аналогичному прошлогоднему периоду, при этом спрос на тихие вина вырос на 11%, а на игристые - на 12%.
Кроме того, устойчивым трендом стало последовательное сокращение в продажах доли вин Старого Света за счет роста спроса на российские вина и вина Нового Света. Объем продаж тихих вин из Аргентины, Чили и ЮАР в марте вырос на 24% относительно аналогичного прошлогоднего периода - их доля впервые достигла 21% против 18% годом ранее.
Одновременно в ритейлере отмечают устойчивый спрос на российские тихие вина: их объем продаж увеличился на 34% как за счет расширения ассортимента, так и роста популярности российских марок.
Роскачество опровергло принцип "чем старше вино, тем лучше"
