"Прямая война". На Западе сделали громкое заявление о России - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/voyna-869059385.html
"Прямая война". На Западе сделали громкое заявление о России
Франция готова пойти на прямую войну с Россией, но не на ведение переговоров с ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T16:35+0300
2026-04-10T16:35+0300
общество
франция
париж
запад
мировая экономика
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg
франция
париж
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3ef269917d26bbf6d113c6b0bc7c4b7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:35 10.04.2026
 
"Прямая война". На Западе сделали громкое заявление о России

Диесен: Франция готова на прямую войну с Россией, но не на диалог

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Франция готова пойти на прямую войну с Россией, но не на ведение переговоров с ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призывает увеличить военные расходы в связи с возможной прямой войной с Россией и заявляет, что его страна должна быть готова "потерять своих детей". Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией", — написал он в социальной сети X.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с Россией безосновательны.
Ранее в тот же день Мандон высказался, что его главной озабоченностью остается возможность якобы открытой войны с Россией.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала