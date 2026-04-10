"Прямая война". На Западе сделали громкое заявление о России
2026-04-10T16:35+0300
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Франция готова пойти на прямую войну с Россией, но не на ведение переговоров с ней, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен."Начальник генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призывает увеличить военные расходы в связи с возможной прямой войной с Россией и заявляет, что его страна должна быть готова "потерять своих детей". Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией", — написал он в социальной сети X.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с Россией безосновательны.Ранее в тот же день Мандон высказался, что его главной озабоченностью остается возможность якобы открытой войны с Россией.
Диесен: Франция готова на прямую войну с Россией, но не на диалог