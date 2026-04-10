Зеленский пообещал "действовать соответственно" на Пасху

2026-04-10T00:54+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал. В четверг на сайте Кремля было опубликовано сообщение о решении президента России Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявить перемирие с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Отмечалось, что Россия, объявившая пасхальное перемирие, исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. "Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", - написал Зеленский в Telegram-канале. Ранее Зеленский утверждал, что Украина якобы готова к прекращению огня на Пасху в этом году, при этом Киев пасхальное перемирие уже нарушал. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

