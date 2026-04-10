Ответ Зеленского на заявление Путина удивил Запад

Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского о готовности предпринять "зеркальные шаги" после того, как президент России...

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского о готовности предпринять "зеркальные шаги" после того, как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном прекращении огня. "Это чистой воды театр от диктатора, который запретил выборы и кидал призывников в мясорубку за западные деньги. Россия предложила пасхальное перемирие; он же просто позирует перед камерами, уклоняясь от реальных переговоров. Забудьте про НАТО, уступите потерянные земли и перестаньте жертвовать украинцами ради своего эго. Иначе — счастливых могил, актеришка", — подчеркнул @_Sparckle."Это решение Путина. И только его. А вы ничего не решаете. Вы только много говорите на камеру", — отметил @LeonGoudikian."Неужели вы не можете уже отказаться от своей земли и положить конец этой войне? Очевидно, что вы их не вернёте. Крым и восточная Украина ушли. Откажитесь от них и подпишите уже договор", — заявил @WrestlemaniaRN."Людям нужна Пасха без тебя", — возмутился @DCK165."Ты же должен был сражаться до последнего украинца, помнишь? Допустил разрушение страны, и ради чего? Дурень", — указал @WashiJnr."Сдавайся, клоун!" — заключил @ADN_EVIL.В четверг Владимир Путин сообщил о пасхальном перемирии, которое начнется в 16:00 по московскому времени 11 апреля и завершится в конце дня 12 апреля 2026 года. Россия предполагает, что украинская сторона поступит аналогично, в то время как войска получили указание быть готовыми пресекать возможные провокационные действия со стороны противника. В прошлом году было заключено аналогичное соглашение о прекращении огня, но, как сообщили в Министерстве обороны, по его завершении имели место более 4900 нарушений со стороны Киева.​

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

