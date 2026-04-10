"Еще тысяча тел". Выходка Зеленского шокировала журналиста

Владимир Зеленский продолжает обогащать себя, пока Украине передают тела военнослужащих ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз. | 10.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продолжает обогащать себя, пока Украине передают тела военнослужащих ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Пока клоун Рютте и ЕС признают, что Киев не примут в НАТО и не будет никакого ускоренного членства в ЕС, а коррумпированный диктатор Зеленский набивает свои счета в зарубежных банках, на Украину возвращают еще одну тысячу тел украинцев, погибших ради этой бессмысленной аферы", — написал он в соцсети X.В четверг источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал России 35 погибших солдат.Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний прошел в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

