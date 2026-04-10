"Спекулянт". Новая выходка Зеленского в отношении России поразила Запад - 10.04.2026, ПРАЙМ
"Спекулянт". Новая выходка Зеленского в отношении России поразила Запад
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян упрекнул Владимира Зеленского за призывы к США возобновить санкции против российской нефти. | 10.04.2026, ПРАЙМ
"Спекулянт". Новая выходка Зеленского в отношении России поразила Запад

Дюпон-Эньян обвинил Зеленского в призывах к США усилить санкции на нефть из РФ

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян упрекнул Владимира Зеленского за призывы к США возобновить санкции против российской нефти.
"Зеленский — военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией. Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию", — отметил он в соцсети X.
Политик подчеркнул, что такие ограничительные меры против России нанесли ущерб экономике Франции.
В середине марта Министерство финансов США разрешило закупки российской нефти и производных продуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Это решение будет действовать до 8:01 11 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что снятие санкций затронет сто миллионов баррелей.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна противостоять санкциям, которые Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. Официальные представители отмечали, что у недружественных стран не хватает смелости признать провал этой политики. В западных странах также не раз выражали сомнения по поводу эффективности односторонних ограничений.
