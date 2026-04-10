Россиян научили, как проверить подозрительный звонок "из банка" - 10.04.2026, ПРАЙМ
Россиян научили, как проверить подозрительный звонок "из банка"
Россиян научили, как проверить подозрительный звонок "из банка"
Звонки от якобы сотрудников банка с требованием срочно перевести деньги на "безопасный счёт" или продиктовать код из СМС стали массовым явлением. О том, как... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T02:02+0300
02:02 10.04.2026
 
Россиян научили, как проверить подозрительный звонок "из банка"

Абелев: при звонке "из банка" положите трубку и перезвоните в банк сами

© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Звонки от якобы сотрудников банка с требованием срочно перевести деньги на "безопасный счёт" или продиктовать код из СМС стали массовым явлением. О том, как распознать мошенника и не стать жертвой, агентству “Прайм” рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.
Мошенники - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2026
Мошенники стали чаще предлагать россиянам личные встречи, показал опрос
3 апреля, 01:47
По словам специалиста, первое и главное правило — прервать разговор немедленно. Мошенники используют психологическое давление и технику срочности, чтобы отключить критическое мышление. Не нужно пытаться что-то доказывать или выяснять — просто положите трубку.
Второе — перезвонить по официальному номеру банка самостоятельно. Не набирайте номер, который вам продиктовали в СМС или во время звонка. Только номер, указанный на официальном сайте или на обратной стороне вашей карты. Если звонок был реальным, оператор подтвердит, что вам звонили.
"Никогда не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения. Если в трубке слышны звуки колл-центра или эхо, вас просят перевести деньги на "безопасный счёт" или говорят слишком агрессивно — это верные признаки мошенника", — предупреждает Абелев.
Также специалист советует проверять информацию в личном кабинете мобильного приложения банка, а не полагаться на слова звонящего. Посмотрите баланс, проверьте, нет ли заявок на кредиты, которые вы не оформляли. Не совершайте никаких действий под диктовку: мошенники часто пытаются заставить жертву установить сторонние приложения или продиктовать коды для входа на "Госуслугах".
Ещё один важный момент — не бойтесь консультироваться с близкими. Мошенники часто используют технику изоляции жертвы, требуя никому не рассказывать о звонке. Это должно насторожить: настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас скрывать факт общения.
 
