https://1prime.ru/20260411/aeroflot-869077140.html
"Аэрофлот" подарит пассажирам рейсов из Москвы угощения в честь Пасхи
2026-04-11T16:47+0300
экономика
бизнес
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867491332_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_9179b1654d205024aa3a2738fd18423f.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" 12 апреля поздравит пассажиров рейсов из Москвы с праздником Пасхи и подарит им сладкое угощение, рассказал перевозчик. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 12 апреля, с праздником Пасхи. Во всех классах обслуживания на собственных рейсах авиакомпании путешественников ждёт сладкое угощение", - говорится в сообщении. Пассажирам бизнес-класса предложат эксклюзивную пасхальную открытку с молочным шоколадом, а путешественники классов комфорт и эконом смогут попробовать имбирные пряники в виде кулича с пожеланиями Светлой Пасхи, рассказали в "Аэрофлоте". "В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на праздничные рейсы 3000 шоколадных открыток и более 35 тысяч пряников", - отметили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867491332_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_56f0a6aa7f28e596e213cf3f2e5aea52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
