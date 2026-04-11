Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" подарит пассажирам рейсов из Москвы угощения в честь Пасхи - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" подарит пассажирам рейсов из Москвы угощения в честь Пасхи
2026-04-11T16:47+0300
16:47 11.04.2026
 
"Аэрофлот" подарит пассажирам рейсов из Москвы угощения в честь Пасхи

Авиакомпания "Аэрофлот" 12 апреля поздравит пассажиров рейсов из Москвы с праздником Пасхи

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" 12 апреля поздравит пассажиров рейсов из Москвы с праздником Пасхи и подарит им сладкое угощение, рассказал перевозчик.
"Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 12 апреля, с праздником Пасхи. Во всех классах обслуживания на собственных рейсах авиакомпании путешественников ждёт сладкое угощение", - говорится в сообщении.
Пассажирам бизнес-класса предложат эксклюзивную пасхальную открытку с молочным шоколадом, а путешественники классов комфорт и эконом смогут попробовать имбирные пряники в виде кулича с пожеланиями Светлой Пасхи, рассказали в "Аэрофлоте".
"В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на праздничные рейсы 3000 шоколадных открыток и более 35 тысяч пряников", - отметили в авиакомпании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
