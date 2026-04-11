"Аэрофлот" подарит пассажирам рейсов из Москвы угощения в честь Пасхи

Авиакомпания "Аэрофлот" 12 апреля поздравит пассажиров рейсов из Москвы с праздником Пасхи и подарит им сладкое угощение, рассказал перевозчик. | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T16:47+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" 12 апреля поздравит пассажиров рейсов из Москвы с праздником Пасхи и подарит им сладкое угощение, рассказал перевозчик. "Аэрофлот" поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 12 апреля, с праздником Пасхи. Во всех классах обслуживания на собственных рейсах авиакомпании путешественников ждёт сладкое угощение", - говорится в сообщении. Пассажирам бизнес-класса предложат эксклюзивную пасхальную открытку с молочным шоколадом, а путешественники классов комфорт и эконом смогут попробовать имбирные пряники в виде кулича с пожеланиями Светлой Пасхи, рассказали в "Аэрофлоте". "В общей сложности авиакомпания планирует загрузить на праздничные рейсы 3000 шоколадных открыток и более 35 тысяч пряников", - отметили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

