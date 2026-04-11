Аэропорт "Домодедово" в ближайшее время сменит гендиректора, пишут СМИ

2026-04-11T19:42+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор аэропорта "Домодедово" Андрей Иванов покидает свой пост, основной кандидатурой на его замену является первый заместитель генерального директора "Шереметьево" Андрей Никулин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением кадровых решений. В феврале генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко сообщал, что в "Домодедово" после его приобретения структурой "Шереметьево" будет создан свой менеджмент и совет директоров, который и назначит генерального директора. "В аэропорту "Домодедово" в ближайшее время поменяется руководство – Андрей Иванов покидает свой пост, сообщили "Ведомостям" пять источников, знакомых с обсуждением кадровых решений. По словам трех из них, основная кандидатура на замену – Андрей Никулин, первый заместитель гендиректора аэропорта "Шереметьево". Он должен перейти на работу в "Домодедово" после 17 апреля", - говорится в статье издания. Андрею Никулину 49 лет, он получил профильное авиационное образование в Санкт-Петербургском авиационно-транспортном колледже гражданской авиации, а затем – в Академии гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушных судов и управление воздушным движением", добавляет газета. Никулин работал в структурах "Внуково", "Аэрофлота" и "Шереметьево". "Никулин – очень сильный профильный управленец, который прошел путь директора по организации пассажирских перевозок до первого заместителя гендиректора (с 2014 года) ... именно он в "Шереметьево" занимается "разруливанием всех внештатных ситуаций", отлично ладит со всеми авиакомпаниями и государственными органами", - отмечает один из собеседников "Ведомостей". Иванов возглавил "Домодедово" в июне 2025 года, после перехода аэропорта под контроль государства. Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей. РИА Новости направило запросы в "Шереметьево" и "Домодедово".

