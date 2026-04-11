https://1prime.ru/20260411/afganistan-869077960.html

В Афганистане издан указ, регулирующий уличную торговлю в городах

2026-04-11T17:27+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

афганистан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869077824_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dd0b25055fbca3e3c80b6e7646425ea4.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ о регулировании деятельности уличных торговцев во всех городах страны: правительство намерено отслеживать персональные данные торговцев через централизованную систему, сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на минюст. "Новый указ предписывает всем муниципалитетам разработать и соблюдать стандарты городского планирования при управлении уличной торговлей. Муниципалитетам поручено выделять для торговцев специальные зоны, обеспечивая им четко обозначенные и упорядоченные места для ведения бизнеса. Эти зоны будут контролироваться на предмет соблюдения стандартов здравоохранения и безопасности", - приводит портал выдержку из документа. По данным Ariana news, в рамках формализации сектора уличной торговли лоточники и торговцы с передвижных прилавков будут обязаны зарегистрироваться и получить соответствующие документы. Плата за эти документы с них взиматься не будет. "Правительство намерено создать централизованный регистр для отслеживания персональных данных торговцев, характера их бизнеса и точных локаций районов их деятельности. Этот шаг также призван помочь в постоянном мониторинге и гарантировании соблюдения уличными торговцами правил торговли и контроле за запрещенными и просроченными товарами", - отмечает портал. Указ предписывает уличным торговцам соблюдение ряда условий. К ним относятся поддержание чистоты на отведенных им местах, отказ от продажи незаконных товаров и запрет на использование громкоговорителей для привлечения покупателей. Для обеспечения соблюдения указа предусмотрена система контроля. Торговцы, нарушившие правила, сначала получат письменное предупреждение, а злостные нарушители рискуют лишиться разрешения на торговлю. Власти намерены обеспечить эффективность указа путем постоянного мониторинга и принятия корректирующих мер. По мнению афганских экспертов, новое регулирование представляет собой значительный шаг в формализации сектора уличной торговли, поддержке малого бизнеса и привнесении большего порядка в городские районы Афганистана. Стихийная уличная торговля существовала в Афганистане на протяжении многих веков и отрегулировать ее не могли правительства разных режимов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

