В Афганистане издан указ, регулирующий уличную торговлю в городах - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/afganistan-869077960.html
В Афганистане издан указ, регулирующий уличную торговлю в городах
экономика
бизнес
мировая экономика
афганистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869077824_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dd0b25055fbca3e3c80b6e7646425ea4.jpg
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869077824_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_6da9bca14c95597238c786a5d8137829.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Андрей ГрешновУлица в городе Джелалабад в Афганистане
Улица в городе Джелалабад в Афганистане - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Улица в городе Джелалабад в Афганистане . Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Грешнов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ о регулировании деятельности уличных торговцев во всех городах страны: правительство намерено отслеживать персональные данные торговцев через централизованную систему, сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на минюст.
"Новый указ предписывает всем муниципалитетам разработать и соблюдать стандарты городского планирования при управлении уличной торговлей. Муниципалитетам поручено выделять для торговцев специальные зоны, обеспечивая им четко обозначенные и упорядоченные места для ведения бизнеса. Эти зоны будут контролироваться на предмет соблюдения стандартов здравоохранения и безопасности", - приводит портал выдержку из документа.
По данным Ariana news, в рамках формализации сектора уличной торговли лоточники и торговцы с передвижных прилавков будут обязаны зарегистрироваться и получить соответствующие документы. Плата за эти документы с них взиматься не будет.
"Правительство намерено создать централизованный регистр для отслеживания персональных данных торговцев, характера их бизнеса и точных локаций районов их деятельности. Этот шаг также призван помочь в постоянном мониторинге и гарантировании соблюдения уличными торговцами правил торговли и контроле за запрещенными и просроченными товарами", - отмечает портал.
Указ предписывает уличным торговцам соблюдение ряда условий. К ним относятся поддержание чистоты на отведенных им местах, отказ от продажи незаконных товаров и запрет на использование громкоговорителей для привлечения покупателей.
Для обеспечения соблюдения указа предусмотрена система контроля. Торговцы, нарушившие правила, сначала получат письменное предупреждение, а злостные нарушители рискуют лишиться разрешения на торговлю. Власти намерены обеспечить эффективность указа путем постоянного мониторинга и принятия корректирующих мер.
По мнению афганских экспертов, новое регулирование представляет собой значительный шаг в формализации сектора уличной торговли, поддержке малого бизнеса и привнесении большего порядка в городские районы Афганистана.
Стихийная уличная торговля существовала в Афганистане на протяжении многих веков и отрегулировать ее не могли правительства разных режимов.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала