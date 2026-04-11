В Афганистане издан указ, регулирующий уличную торговлю в городах
2026-04-11T17:27+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ о регулировании деятельности уличных торговцев во всех городах страны: правительство намерено отслеживать персональные данные торговцев через централизованную систему, сообщает новостной портал Ariana news со ссылкой на минюст. "Новый указ предписывает всем муниципалитетам разработать и соблюдать стандарты городского планирования при управлении уличной торговлей. Муниципалитетам поручено выделять для торговцев специальные зоны, обеспечивая им четко обозначенные и упорядоченные места для ведения бизнеса. Эти зоны будут контролироваться на предмет соблюдения стандартов здравоохранения и безопасности", - приводит портал выдержку из документа. По данным Ariana news, в рамках формализации сектора уличной торговли лоточники и торговцы с передвижных прилавков будут обязаны зарегистрироваться и получить соответствующие документы. Плата за эти документы с них взиматься не будет. "Правительство намерено создать централизованный регистр для отслеживания персональных данных торговцев, характера их бизнеса и точных локаций районов их деятельности. Этот шаг также призван помочь в постоянном мониторинге и гарантировании соблюдения уличными торговцами правил торговли и контроле за запрещенными и просроченными товарами", - отмечает портал. Указ предписывает уличным торговцам соблюдение ряда условий. К ним относятся поддержание чистоты на отведенных им местах, отказ от продажи незаконных товаров и запрет на использование громкоговорителей для привлечения покупателей. Для обеспечения соблюдения указа предусмотрена система контроля. Торговцы, нарушившие правила, сначала получат письменное предупреждение, а злостные нарушители рискуют лишиться разрешения на торговлю. Власти намерены обеспечить эффективность указа путем постоянного мониторинга и принятия корректирующих мер. По мнению афганских экспертов, новое регулирование представляет собой значительный шаг в формализации сектора уличной торговли, поддержке малого бизнеса и привнесении большего порядка в городские районы Афганистана. Стихийная уличная торговля существовала в Афганистане на протяжении многих веков и отрегулировать ее не могли правительства разных режимов.
