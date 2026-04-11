Число посетивших Анталью в марте россиян снизилось на три процента

Число посетивших Анталью в марте россиян снизилось на три процента - 11.04.2026, ПРАЙМ

Число посетивших Анталью в марте россиян снизилось на три процента

Анталью в марте посетили более 52 тысяч россиян, что на три процента меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики.

2026-04-11T17:38+0300

2026-04-11T17:38+0300

2026-04-11T17:38+0300

СТАМБУЛ, 11 апр – ПРАЙМ. Анталью в марте посетили более 52 тысяч россиян, что на три процента меньше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости на основе официальной статистики. Анталья за 2025 год приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, больше всего иностранцев прибыло из России, сообщил ранее министр туризма Мехмет Нури Эрсой. "В марте в Анталью из-за рубежа авиатранспортом прибыли 52,8 тысячи россиян, что на 3% ниже показателей марта 2025 года – тогда на курорт прибыли более 54 тысяч россиян", - говорится в статистике, предоставленной РИА Новости источником в туриндустрии. В январе Анталью посетили более 43,5 тысячи россиян, данный показатель на 9% лучше, чем годом ранее, а в феврале – более 31,4 тысячи, на 8% хуже показателей 2025 года. В январе россияне были в лидерах среди иностранцев, в феврале – уступили гражданам ФРГ, а в марте уступили гражданам ФРГ и Великобритании. Лидерами по иностранному турпотоку оказались ФРГ – более 85 тысяч туристов, хотя наблюдается снижение на 5% по сравнению с годом ранее. За первый квартал в Анталью прибыли более 128 тысяч россиян, на 1% меньше, чем в 2025 году. Лидерами являются граждане ФРГ – более 228 тысяч туристов, на 22% больше, чем годом ранее. В общей сложности за три месяца на курорт прибыли более 853 тысяч иностранцев – на 2% больше, чем в 2025 году.

анталья

фрг

великобритания

бизнес, туризм, анталья, фрг, великобритания