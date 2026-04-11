Объем инвестиций в проект "Новый старт" составит 600 млрд рублей

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что объем инвестиций частного инвестора в проект "Новый старт" составит 600... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T20:24+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что объем инвестиций частного инвестора в проект "Новый старт" составит 600 миллиардов рублей на восемь лет. "Несколько слов про проект "Новый старт". Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 миллиардов рублей", - сказал Баканов на встрече с Путиным.

https://1prime.ru/20260118/roskosmos-866627301.html

