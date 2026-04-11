В ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек, заявил Баканов - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/bakanov-869081613.html
В ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек, заявил Баканов
В ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек, заявил Баканов - 11.04.2026, ПРАЙМ
В ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек, заявил Баканов
В ракетно-космической отрасли РФ работают 165 тысяч человек, порядка 110 предприятий в 33 субъектах и более 10 частных компаний, заявил гендиректор "Роскосмоса" | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T20:49+0300
2026-04-11T20:49+0300
экономика
технологии
россия
промышленность
рф
дмитрий баканов
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869081170_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_feca9df748f80765ed13dfd43b62750f.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В ракетно-космической отрасли РФ работают 165 тысяч человек, порядка 110 предприятий в 33 субъектах и более 10 частных компаний, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "По характеристикам числовым отрасли: отрасль ракетно-космическая - это сегодня 165 тысяч человек, работающих на порядка 110 предприятий в 33 субъектах РФ, и что очень важно - около 10 тысяч работают в более чем 10 частных, коммерческих космических компаний. Уровень заработной платы повысился за год на 16 процентов и составляет в среднем 118 тысяч рублей", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20260118/roskosmos-866627301.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869081170_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0bb043885fa7348ae8c5d9cb91b61d72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, промышленность, рф, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Роскосмос
20:49 11.04.2026
 
В ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек, заявил Баканов

Гендиректор "Роскосмоса" Баканов: в отрасли работают 165 тысяч человек

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В ракетно-космической отрасли РФ работают 165 тысяч человек, порядка 110 предприятий в 33 субъектах и более 10 частных компаний, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"По характеристикам числовым отрасли: отрасль ракетно-космическая - это сегодня 165 тысяч человек, работающих на порядка 110 предприятий в 33 субъектах РФ, и что очень важно - около 10 тысяч работают в более чем 10 частных, коммерческих космических компаний. Уровень заработной платы повысился за год на 16 процентов и составляет в среднем 118 тысяч рублей", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Международная космическая станция
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
18 января, 11:28
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯПромышленностьРФДмитрий БакановВладимир ПутинРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала