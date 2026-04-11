Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/britaniya-869067300.html
СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала в связи с угрозами президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, сообщает... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T06:07+0300
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
кир стармер
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_901a7172118984fdea882a62c20542dc.jpg
МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала в связи с угрозами президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, сообщает британская газета Daily Express. "Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп пригрозил уничтожить Иран — тот самый премьер-министр, который заявил: "Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже", — говорится в материале.Газета напоминает, что Стармер активно критиковал тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона за то, что тот находился в отпуске во время вывода американских войск из Афганистана. "Нельзя координировать международные действия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока Кабул рушится", — заявил тогда Стармер.Во вторник, накануне истечения ультиматума, выдвинутого Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, Трамп заявил, что иранская культура может навсегда исчезнуть. Ночью 8 апреля Трамп объявил о достижении краткосрочного мирного соглашения с Ираном, предусматривающего двухнедельное прекращение огня. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Переговоры между представителями США и Ирана намечены на субботу в Исламабаде при непосредственном участии Пакистана, который стремится к укреплению мира на Ближнем Востоке. Делегация Ирана будет состоять из председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главы МИД Аббаса Аракчи, главы совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана и главы Центробанка Абдольнасера Хеммати. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также в нее войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4468bea359407f55c1f27257879753eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Кир Стармер, Аббас Аракчи, МИД
СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа

DE: Стармера раскритиковали за отпуск на фоне критики Трампа в адрес Ирана

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала в связи с угрозами президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, сообщает британская газета Daily Express.
"Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп пригрозил уничтожить Иран — тот самый премьер-министр, который заявил: "Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже", — говорится в материале.
Газета напоминает, что Стармер активно критиковал тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона за то, что тот находился в отпуске во время вывода американских войск из Афганистана.
"Нельзя координировать международные действия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока Кабул рушится", — заявил тогда Стармер.
Во вторник, накануне истечения ультиматума, выдвинутого Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, Трамп заявил, что иранская культура может навсегда исчезнуть.
Ночью 8 апреля Трамп объявил о достижении краткосрочного мирного соглашения с Ираном, предусматривающего двухнедельное прекращение огня. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Переговоры между представителями США и Ирана намечены на субботу в Исламабаде при непосредственном участии Пакистана, который стремится к укреплению мира на Ближнем Востоке. Делегация Ирана будет состоять из председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главы МИД Аббаса Аракчи, главы совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана и главы Центробанка Абдольнасера Хеммати. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также в нее войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала