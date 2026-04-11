СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа

СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа - 11.04.2026, ПРАЙМ

СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала в связи с угрозами президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, сообщает... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T06:07+0300

2026-04-11T06:07+0300

2026-04-11T06:07+0300

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

дональд трамп

кир стармер

аббас аракчи

мид

МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала в связи с угрозами президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, сообщает британская газета Daily Express. "Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп пригрозил уничтожить Иран — тот самый премьер-министр, который заявил: "Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже", — говорится в материале.Газета напоминает, что Стармер активно критиковал тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона за то, что тот находился в отпуске во время вывода американских войск из Афганистана. "Нельзя координировать международные действия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока Кабул рушится", — заявил тогда Стармер.Во вторник, накануне истечения ультиматума, выдвинутого Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, Трамп заявил, что иранская культура может навсегда исчезнуть. Ночью 8 апреля Трамп объявил о достижении краткосрочного мирного соглашения с Ираном, предусматривающего двухнедельное прекращение огня. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Переговоры между представителями США и Ирана намечены на субботу в Исламабаде при непосредственном участии Пакистана, который стремится к укреплению мира на Ближнем Востоке. Делегация Ирана будет состоять из председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главы МИД Аббаса Аракчи, главы совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана и главы Центробанка Абдольнасера Хеммати. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также в нее войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

иран

сша

ормузский пролив

мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, кир стармер, аббас аракчи, мид