СМИ: Стармер попал в скандал на фоне угроз Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала в связи с угрозами президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, сообщает британская газета Daily Express.
Газета напоминает, что Стармер активно критиковал тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона за то, что тот находился в отпуске во время вывода американских войск из Афганистана.
"Нельзя координировать международные действия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока Кабул рушится", — заявил тогда Стармер.
Во вторник, накануне истечения ультиматума, выдвинутого Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, Трамп заявил, что иранская культура может навсегда исчезнуть.
Ночью 8 апреля Трамп объявил о достижении краткосрочного мирного соглашения с Ираном, предусматривающего двухнедельное прекращение огня. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Переговоры между представителями США и Ирана намечены на субботу в Исламабаде при непосредственном участии Пакистана, который стремится к укреплению мира на Ближнем Востоке. Делегация Ирана будет состоять из председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главы МИД Аббаса Аракчи, главы совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана и главы Центробанка Абдольнасера Хеммати. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также в нее войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.