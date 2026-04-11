В Чехии призвали диверсифицировать поставки топлива из России - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260411/chekhiya-869080595.html
В Чехии призвали диверсифицировать поставки топлива из России
В Чехии призвали диверсифицировать поставки топлива из России
2026-04-11T19:59+0300
2026-04-11T19:59+0300
энергетика
газ
чехия
украина
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869080426_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_9172bbd2140f1e6d5149db746f0a9e9a.jpg
ПРАГА, 11 апр – ПРАЙМ. Пора рассмотреть вопрос о диверсификации поставок топливных энергоресурсов и в восточном направлении, то есть из России, заявил в субботу спикер чешского парламента Томио Окамура. "Сегодня, на мой взгляд, диверсификация (поставок нефти и газа – ред.) должна происходить и в обратном (восточном – ред.) направлении. Это значит, что мы должны стремиться обеспечить нашу энергетическую безопасность из нескольких источников. Самое важное - чтобы граждане и компании Чехии получали максимально дешевую электроэнергию", - приводит ЧТК слова спикера. Ранее Чехия получала из России 95% газа, окончательно прекратив его импорт в 2024 году в связи с конфликтом на Украине. Ныне республика получает газ из Норвегии по трубопроводам, ведущим через территорию Германии, а также морским путем через терминал в нидерландском порту Эмсхавен, подавляющее большинство поставок приходится на США. Нефть из России Чехия полностью перестала получать весной 2025 года после модернизации трубопровода TAL, ведущего из итальянского города-порта Триест, куда топливо поступает также морским путем. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша в рамках борьбы с ростом цен на автомобильное топливо на минувшей неделе снизило акцизный налог на дизельное топливо и установило потолок цен, при этом минфин ежедневно объявляет максимально возможные цены за литр бензина и дизельного топлива на автозаправках. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20260406/chekhiya-868965822.html
чехия
украина
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869080426_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_234f01e7ffaa0ad81fcbb7b3cf5fbd9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, чехия, украина, норвегия
Энергетика, Газ, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭнергетикаГазЧЕХИЯУКРАИНАНОРВЕГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала