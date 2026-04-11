В Чехии призвали диверсифицировать поставки топлива из России

В Чехии призвали диверсифицировать поставки топлива из России - 11.04.2026, ПРАЙМ

В Чехии призвали диверсифицировать поставки топлива из России

Пора рассмотреть вопрос о диверсификации поставок топливных энергоресурсов и в восточном направлении, то есть из России, заявил в субботу спикер чешского... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T19:59+0300

2026-04-11T19:59+0300

2026-04-11T19:59+0300

ПРАГА, 11 апр – ПРАЙМ. Пора рассмотреть вопрос о диверсификации поставок топливных энергоресурсов и в восточном направлении, то есть из России, заявил в субботу спикер чешского парламента Томио Окамура. "Сегодня, на мой взгляд, диверсификация (поставок нефти и газа – ред.) должна происходить и в обратном (восточном – ред.) направлении. Это значит, что мы должны стремиться обеспечить нашу энергетическую безопасность из нескольких источников. Самое важное - чтобы граждане и компании Чехии получали максимально дешевую электроэнергию", - приводит ЧТК слова спикера. Ранее Чехия получала из России 95% газа, окончательно прекратив его импорт в 2024 году в связи с конфликтом на Украине. Ныне республика получает газ из Норвегии по трубопроводам, ведущим через территорию Германии, а также морским путем через терминал в нидерландском порту Эмсхавен, подавляющее большинство поставок приходится на США. Нефть из России Чехия полностью перестала получать весной 2025 года после модернизации трубопровода TAL, ведущего из итальянского города-порта Триест, куда топливо поступает также морским путем. Чешское правительство премьера Андрея Бабиша в рамках борьбы с ростом цен на автомобильное топливо на минувшей неделе снизило акцизный налог на дизельное топливо и установило потолок цен, при этом минфин ежедневно объявляет максимально возможные цены за литр бензина и дизельного топлива на автозаправках. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

чехия

украина

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, чехия, украина, норвегия