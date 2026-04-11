https://1prime.ru/20260411/dizayner-869069808.html

Названы регионы, где дизайнеры получают самые высокие зарплаты

Самые высокие средние зарплаты российские дизайнеры получают в Крыму - в январе они составили 663,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные...

2026-04-11T08:50+0300

бизнес

россия

крым

москва

тверская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты российские дизайнеры получают в Крыму - в январе они составили 663,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. На втором месте расположилась Москва, где средняя зарплата в этой сфере составила 128,6 тысячи рублей, а тройку лидеров замкнула Тверская область с 118,6 тысячи рублей. Выше 100 тысяч рублей дизайнеры получали еще в одном регионе - Башкирии (113 тысяч рублей). В среднем по России зарплата в этой отрасли в начале года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись за год на треть. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

