Названы регионы, где дизайнеры получают самые высокие зарплаты - 11.04.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где дизайнеры получают самые высокие зарплаты
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты российские дизайнеры получают в Крыму - в январе они составили 663,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. На втором месте расположилась Москва, где средняя зарплата в этой сфере составила 128,6 тысячи рублей, а тройку лидеров замкнула Тверская область с 118,6 тысячи рублей. Выше 100 тысяч рублей дизайнеры получали еще в одном регионе - Башкирии (113 тысяч рублей). В среднем по России зарплата в этой отрасли в начале года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись за год на треть. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
08:50 11.04.2026
 
Названы регионы, где дизайнеры получают самые высокие зарплаты

Самые высокие средние зарплаты дизайнеры получают в Крыму

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты российские дизайнеры получают в Крыму - в январе они составили 663,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
На втором месте расположилась Москва, где средняя зарплата в этой сфере составила 128,6 тысячи рублей, а тройку лидеров замкнула Тверская область с 118,6 тысячи рублей.
Выше 100 тысяч рублей дизайнеры получали еще в одном регионе - Башкирии (113 тысяч рублей).
В среднем по России зарплата в этой отрасли в начале года составила 96,2 тысячи рублей, увеличившись за год на треть.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
 
