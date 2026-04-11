В ДНР еженедельно разминируют до 30 гектаров сельхозземель

В ДНР разминируют до 30 гектар сельскохозяйственных земель еженедельно, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Артём Крамаренко.

ДОНЕЦК, 11 апр - ПРАЙМ. В ДНР разминируют до 30 гектар сельскохозяйственных земель еженедельно, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Артём Крамаренко. "Темпы работ по разминированию земель сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день составляют 20-30 гектар в неделю", – сказал Крамаренко. Ранее в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР сообщали, что за прошедший год было обследовано и разминировано более 4 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.

