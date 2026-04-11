https://1prime.ru/20260411/dnr-869065741.html
В ДНР еженедельно разминируют до 30 гектаров сельхозземель
В ДНР разминируют до 30 гектар сельскохозяйственных земель еженедельно, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Артём Крамаренко. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T03:31+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869065741.jpg?1775867505
ДОНЕЦК, 11 апр - ПРАЙМ. В ДНР разминируют до 30 гектар сельскохозяйственных земель еженедельно, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Артём Крамаренко.
"Темпы работ по разминированию земель сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день составляют 20-30 гектар в неделю", – сказал Крамаренко.
Ранее в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР сообщали, что за прошедший год было обследовано и разминировано более 4 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
