В Доминикане сократилось число российских туристов

В Доминикане сократилось число российских туристов - 11.04.2026, ПРАЙМ

В Доминикане сократилось число российских туристов

Число российских туристов, ежегодно посещающих Доминиканскую Республику, сократилось с почти 200 тысяч человек в 2021 году до порядка 20 тысяч в 2024 и 2025... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T05:53+0300

2026-04-11T05:53+0300

2026-04-11T05:53+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Число российских туристов, ежегодно посещающих Доминиканскую Республику, сократилось с почти 200 тысяч человек в 2021 году до порядка 20 тысяч в 2024 и 2025 годах, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин. "Если в рекордном 2021 году мы действительно фиксировали объемы, приближающиеся к отметке в 200 тысяч человек, то в настоящее время количество российских туристов, посещающих Доминиканскую Республику, заметно сократилось. Сейчас мы не входим по этому показателю даже в первую десятку стран. Оценочно страну с туристическими целями посетило порядка 20 тысяч человек", - сказал он агентству. В 2024-2025 годах объем турпотока стабилизировался на указанном уровне, так как Доминикана остается популярным направлением среди россиян даже при отсутствии авиасообщения со страной, добавил дипломат. По его оценке, российских туристов в карибском государстве станет существенно больше в случае запуска туда прямых рейсов. "Опасения относительно возможного дальнейшего сокращения числа российских туристов в 2026 году вполне реальны, ведь вариант транзита через Кубу был весьма удобным, да и более экономичным по сравнению с авиакомпаниями третьих стран. Но многие индивидуальные поездки в Доминиканскую Республику осуществляется нашими соотечественниками и через другие зарубежные транспортные узлы", - отметил при этом собеседник агентства. Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск воскресенья.

доминикана

рф

куба

туризм, бизнес, россия, доминикана, рф, куба