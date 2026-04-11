https://1prime.ru/20260411/eks-sledovatel-869067804.html

Экс-следователь рассказал, могли ли вымогатели похитить Героя России

Вымогатели, если таковые были, побоялись бы нанести вред здоровью или похитить Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области 3... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T06:50+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869067804.jpg?1775879452

КЕМЕРОВО, 11 апр - ПРАЙМ. Вымогатели, если таковые были, побоялись бы нанести вред здоровью или похитить Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области 3 апреля, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. "Они бы (вымогатели - ред.), наверное, побоялись бы, зная, что он - медийная личность, вымогать деньги. Может быть, и вымогали, но вред здоровью причинить, похитить - это исключено, потому что всем понятно, что сразу стали бы искать его, потому что Герой России", - заявил Василий Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, могли ли Алексея похитить вымогатели. Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, кемеровская область, рф, владимир путин, ск рф, всу, вс рф