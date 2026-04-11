Эксперт рассказал, как избежать спонтанных покупок - 11.04.2026, ПРАЙМ

Лимит на "хотелки" и удаление привязанных карт из приложений помогут избежать спонтанных покупок, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T00:48+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лимит на "хотелки" и удаление привязанных карт из приложений помогут избежать спонтанных покупок, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Для уменьшения количества импульсных трат довольно популярны четыре приема: пауза перед покупкой, список покупок до захода в магазин или на маркетплейс, лимит на "хотелки" в месяц и удаление привязанных карт из приложений", – сказал он. Самая частая ошибка – пытаться сделать слишком жесткий бюджет, когда человек полностью запрещает себе кафе, подарки, отдых и маленькие удовольствия, указал он. "Бюджет держится 10 дней, а потом срывается", – отметил эксперт. Он обратил внимание на важность учитывать нерегулярные расходы, в том числе на подарки, лечение, страхову, ремонт техники. Необходимо четко разграничивать резервную часть свободных средств и "копилки" для конкретных целей, добавил Смирнов. "В первую очередь стоит накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск", – указал он.

