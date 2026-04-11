Эксперт рассказал, как избежать спонтанных покупок - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/ekspert-869064557.html
Эксперт рассказал, как избежать спонтанных покупок
Лимит на "хотелки" и удаление привязанных карт из приложений помогут избежать спонтанных покупок, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T00:48+0300
2026-04-11T00:48+0300
технологии
финансы
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869064557.jpg?1775857739
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, "бкс мир инвестиций"
Технологии, Финансы, "БКС Мир инвестиций"
00:48 11.04.2026
 
Эксперт рассказал, как избежать спонтанных покупок

Эксперт Смирнов: лимит на "хотелки" поможет избежать спонтанных покупок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лимит на "хотелки" и удаление привязанных карт из приложений помогут избежать спонтанных покупок, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Для уменьшения количества импульсных трат довольно популярны четыре приема: пауза перед покупкой, список покупок до захода в магазин или на маркетплейс, лимит на "хотелки" в месяц и удаление привязанных карт из приложений", – сказал он.
Самая частая ошибка – пытаться сделать слишком жесткий бюджет, когда человек полностью запрещает себе кафе, подарки, отдых и маленькие удовольствия, указал он. "Бюджет держится 10 дней, а потом срывается", – отметил эксперт.
Он обратил внимание на важность учитывать нерегулярные расходы, в том числе на подарки, лечение, страхову, ремонт техники.
Необходимо четко разграничивать резервную часть свободных средств и "копилки" для конкретных целей, добавил Смирнов. "В первую очередь стоит накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск", – указал он.
 
ТехнологииФинансы"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала