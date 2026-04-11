Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как родители с детьми могут вернуть 7% из НДФЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/ekspert-869065071.html
Эксперт рассказала, как родители с детьми могут вернуть 7% из НДФЛ
2026-04-11T02:28+0300
экономика
московская область
рф
юлия финогенова
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869065071.jpg?1775863701
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ; как рассчитать сумму для возврата, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. "Величина возмещения составит разницу уплаченного по ставке 13% НДФЛ от совокупного дохода в предыдущем году и 6%. Например, проживающей в Московской области семьей, состоящей из двух детей и двух родителей, в 2025 году было уплачено НДФЛ в размере 110,5 тысячи рублей (13% от годового дохода в 850 тысяч рублей). Если бы ставка НДФЛ была 6%, то размер налога составил бы 51 тысячу рублей. Следовательно, возмещаемая сумма составит 110,5 тысячи минус 51 тысячу, получается 59,5 тысячи рублей", - сказала Финогенова. Право на льготу имеют семьи с гражданством РФ, в которых среднедушевой доход не превышает полутора размеров прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания за предыдущий год. При этом дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно. Правом на возврат части НДФЛ помимо родителей обладают также опекуны, попечители или усыновители, напомнила экономист. Для получения возмещения части НДФЛ еще одним важным условием является отсутствие задолженности по алиментам, подчеркнула Финогенова. "Самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие на специальных налоговых режимах, не могут претендовать на эту выплату, поскольку основные условия для её получения - это официальный доход, с которого удерживался НДФЛ и налоговое резидентство РФ", - обратила внимание экономист. Для получения выплаты необходимо с 1 июня до 1 октября 2026 года лично подать заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через "Госуслуги", напомнила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, Московская область, РФ, Юлия Финогенова, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Финансист Финогенова: родители с двумя и более детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала