Эксперт рассказал, как накопить миллион к пенсии

2026-04-11T03:40+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне со средним уровнем дохода могут накопить дополнительный миллион к пенсии, откладывая по 2–3 тысячи рублей в месяц и используя программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил РИА Новости гендиректор негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Олег Мошляк. "Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тысяч рублей в месяц. Если он будет откладывать хотя бы по две–три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый один миллион рублей", - сказал Мошляк. Эксперт напомнил, что накопления в ПДС растут двумя способами: фонд ежегодно начисляет на них инвестиционные проценты, а государство первые 10 лет увеличивает взносы участников в зависимости от их дохода. Такая программа доступна всем совершеннолетним гражданам без ограничений по возрасту. При зарплате до 80 тысяч рублей в месяц государство удваивает взносы участников, при доходе от 80 до 150 тысяч рублей добавляется 50% от внесенной суммы, а если доход выше 150 тысяч рублей, господдержка составляет 25%. Мошляк подчеркнул, что в программу можно перевести ранее сформированные пенсионные накопления, которые создавались за счет отчислений работодателей в 2002–2013 годах. Проверить их наличие можно через портал "Госуслуги". "Накопить на пенсию можно и через корпоративные пенсионные программы (КПП), которые уже действуют на некоторых российских предприятиях. Поэтому при трудоустройстве уточняйте, имеются ли у организации такие программы", - заключил эксперт.

